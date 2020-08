Jak létá "8. patrový dům" aneb úspěšný test Muskovy lodi Starship

Soukromá společnost SpaceX vizionáře Elona Muska učinila další krok na své cestě dobývání vesmíru. V testovací oblasti americké společnosti na pláži Boca Chica poblíž hranice s Mexikem v úterý úspěšně zrealizovala 45 vteřinový let testovací verze lodi Starship (Hvězdná loď). Do výšky zhruba 150 metrů se zkrátka uskutečnil první „skok“ verze s označením SN5, jak řada pozorovatelů například přirovnává „zemědělského sila“. Gigantického válce s nerezovým povrchem o průměru 9 metrů. Jeho aktuální výška nebyla oficiálně zveřejněna, nicméně hovoří se o téměř 30 metrech! V horní části SN5 mělo být umístěno 20 tunové závaží.





Opakovaně použitelná vesmírná loď Starship má být v budoucnu schopna za pomoci rakety Super Heavy dopravovat náklad minimálně 100 tun na oběžnou dráhu Země, resp. zajišťovat cesty na Měsíc, Mars či jinam. „Nákladový“ prostor, který má v osobní verzi pojmout i 100 pasažérů, by měl být 18 metrů vysoký, celkově se 2. stupněm měřit 50 metrů. Při startu by tak měl celý kolos o průměru 9 metrů čnít do výšky 120 metrů. Pro představu v porovnání tedy jako délka fotbalového hřiště.

Zmiňovaný testovací let SN5proběhl za pomoci jen jednoho kyslíkometanem poháněného motoru Raptor. Umístěn byl navíc excentricky, když SpaceX tím vlastně náročnějším způsobem otestovala ovládání testovacího „zemědělského sila“. Jak je patrné z videa níže, při startu došlo vlivem silného tahu motoru k rozmetání části rampy, což však naštěstí již SN5 vhledem k její výšce nepoškodilo. Gigantický válec se tak mohl za pomoci Raptoru postupně přemístit a nasměrovat k úspěšnému přistání na nedalekou vybetonovanou plochu.

Dle Elona Muska mají brzy následovat další testovací lety. Hovoří se o výšce 3 km, resp. následně 20 km. To však již testovací Starship bude vybaven třemi motory Raptor, aerodynamickou špičkou či vyrovnávacími ploškami.

Desátá mise satelitů Starlink

V pátek ráno našeho času pak z floridského mysu Canaveral odstartovala raketa Falcon 9, která vynesla další várku internetových satelitů Starlink. Podobně jako při předchozí misi již nikoliv 60 kusů, ale „jen“ 57, když náklad tvořily také 2 satelity firmy BlackSky. SpaceX tak v rámci „SmallSat Rideshare Program“ dostala na oběžnou dráhu satelity jiné společnosti. Díky internetovému přenosu bylo k vidění také stále úchvatné přistání prvního stupně rakety na autonomní plošinu v Atlantickém oceánu, tentokrát na “Of Course I Still Love You”.

O internetovém projektu Starlink více také zde.

Zhruba po 61 minutách od startu začalo vypouštění satelitů Global od zmiňované společnosti BalckSky, po další cca půlhodině se pak od druhého stupně oddělila celá várka Starlinků. Ty pak později SpaceX rozděluje a navádí na první testovací dráhy. V prvních dnech se nachází jen pár desítek metrů od sebe a naskýtá se tak možnost, spatřit na noční obloze „nejtěsnější“ tzv. Muskův satelitní vláček. Za dobrých pozorovacích podmínek by se tak mělo stát také u nás. Dle prvotních údajů již dnes v noci.

Aktuální odpolední vizualizace jednoho z oběhů satelitů Starlink





Satelity Starlink se z většiny objevují zhruba ze západu a míří na východ. Při pozorování oblohy lze jednotlivé Starlinky již z předchozích várek alespoň na pár okamžiků častokrát spatřit. Vzhledem k výtkám astronomů, nicméně SpaceX přistoupila k řadě úprav a viditelnost tak není taková, jako dříve. Poslední várku by mělo jít spatřit ze soboty na neděli po 2:32 hod. tentokrát nejprve z východu směrem na východoseverovýchod. Viditelnost každého by teoreticky mohla trvat 2 minuty. Dle zveřejněné magnitudy by měly být o něco lépe viditelné při následujícím obletu, resp. tedy zhruba od 4:05 hod. Tentokrát z tradičnějšího západu, když v nejvyšším bodě budou v 50 stupních (měřeno od severu) a mířit budou VSV. Zveřejněné údaje jsou vypočteny pro Prahu. Vhodné je zvolit naopak místo s co nejmenším světelným smogem, nicméně dle toho patřičně „poupravit“ pozorovací místo na obloze.

Přehled vybraných časů počátků viditelnosti „vláčků“ satelitů Starlink v nejbližších dnech

Zdroj dat: heavens-above