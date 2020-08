MMR: Notifikaci na COVID – Lázně očekáváme v nejbližších hodinách

„Máme avízo, že bychom měli rozhodnutí o notifikaci očekávat v nejbližších hodinách,“ říká ředitelka Renata Králová. Na seminář se dostavilo 70 zástupců lázeňských zařízení. Kromě zástupců jednotlivých odborů MMR zapojených do realizace dotačního titulu na semináři vystoupili rovněž Petr Solský, místopředseda ÚOHS, paní Libuše Bílá , vedoucí oddělení veřejné podpory ÚOHS a pan Martin Klouda, ředitel sekce podpor Státního fondu podpory investic . „Notifikace opatření Evropskou komisí nám umožňuje podpořit české lázně a napomoci zlepšení jejich hospodaření v návaznosti na pokles tržeb v době po pandemii COVID-19 ,“ řekl Petr Solský.„Kampaň na naše lázeňská zařízení cílíme i na okolní státy . Nyní je to aktuálně Německo Rakousko , záhy se rozjede kampaň také na Slovensku Polsku a ve Velké Británii,“ sdělil ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. Seminář měl za cíl informovat potenciální žadatele o procesu notifikace dotačního titulu a o podmínkách výzvy přehlednou a srozumitelnou formou s možností interaktivní diskuse a individuálních konzultací. Projekt ve výši 1 mld. Kč je cílen na podporu lázeňských zařízení, respektive poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zároveň má za cíl motivovat obyvatele k většímu využívání tzv. preventivních pobytů v českých lázních. Celkově je možné podpořit až 250 000 zvýhodněných preventivních pobytů. „Chceme, aby administrace byla co nejjednodušší, aby se peníze dostaly k lázním co nejrychleji. Následná kontrola všech údajů bude probíhat od stolu. Upozorňuji, aby lázně dodávaly opravdu relevantní údaje, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním,“ dodal ředitel sekce podpor Státního fondu podpory investic Martin Klouda.Seznam poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří aktuálně vouchery přijímají, naleznete na webové stránce https://www.kudyznudy.cz/aktuality/dovolena-v-cesku-voucher-lazne. Tento seznam se může měnit v závislosti na rozhodnutí konkrétních lázeňských zařízení. Celkem je mezi lidmi vygenerovaných 119 tisíc poukázek. Rezervovaných na konkrétní pobyt je přes 24 tisíc, uplatněných 2 857.