Lepší než očekávané reportované výsledky, solidní makrodata a očekávaný nový fiskální stimul v USA - to vše posunulo akciové indexy opět výše

V prvním srpnovém týdnu se investoři věnovali výsledkové sezóně, makrodatům a dalšímu zostření nálady mezi USA a Čínou. Výsledková sezóna v USA (index S&P 500) je prozatím (odreportováno 75 % firem) hodnocena lehce příznivě. Důvodem je pozitivní překvapení na tržbách z 66 % a na čistém zisku z 85 %. Meziroční vývoj je pak 12% propad na tržbách a 10,6% propad na čistém zisku.

Zveřejněná makrodata (předstihové indexy ISM, podnikové objednávky i data z trhu práce) přinesla pozitivní impulzy. Naopak optimismus z makroekonomických ukazatelů byl tlumen opětovným zajiskřením ve vzájemných vztazích mezi USA a Čínou, kde se prezident USA rozhodl zakázat od určitého okamžiku uzavírat transakce mezi americkými společnostmi a čínskými technologickými firmami TikTok a WeChat.

Lepší než očekávaná výsledková sezóna, solidní makrodata a očekávání nového fiskálního stimulu v USA posunulo akciové indexy opět výše. Konkrétně pak index S&P 500 přidal 2,3 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 vzrostla o 2,0 % t/t. Domácí index PX se nechal unášet všeobecnou nákupní náladou a přidal 2,8 % t/t na 907 bodů.

Společnosti na BCPP

Komerční banka v pondělí představila slabší čísla, než trh čekal s čistým ziskem 1,8 vs. oček. 2,0 mld. Kč. Důvodem nebyly jen vyšší opravné položky 1,6 vs. oček. 1,4 mld. Kč, ale i horší provozní úroveň. Výhled na celý rok byl potvrzen. Celkově byly pro nás zveřejněná čísla zklamáním. Titul zakončil týden na 529 Kč (+2,7 % t/t).

V pátek předvedla své výsledky za 2Q20 firma O2 CR. Čísla byla dle očekávání. Solidní výsledek na tržbách (9,76 mld. Kč či +0,1 % r/r) byl podpořen další úsporou nákladů, což vedlo k růstu provozního zisku EBITDA o 2,5 % na 3,2 mld. Kč. Trendy byly rovněž dle očekávání, tedy propad prodejů mobilních telefonů a roamingu z důvodu pandemie. Naopak růst spotřeby především datových služeb. Celkově jsme hodnotili výsledky jako silné. Akcie zakončila páteční seanci na 219,5 Kč (+2,6 % t/t).

Generální ředitel Monety Money Bank, Tomáš Spurný koupil 75 tisíc kusů akcií Monety za průměrnou cenu 51,4 Kč, dohromady tedy utratil téměř 3,9 mil. Kč. Menší objem (4 500 ks) pak koupil také ředitel risk managementu Carl Normann Voekt. Nákupy vlastních akcií ze strany managementu jsou pozitivním signálem pro investory. Titul zakončil týden na 54,2 Kč (+6,7 % t/t).

Největší růst v minulém týdnu zaznamenaly akcie Monety (+6,7 % t/t na 54,2 Kč). Generální ředitel banky a ředitel risk managementu nakupovali akcie. Nákupy managementu jsou vždy pozitivním signálem pro investory, protože tzv. insideři vyjadřují důvěru ve společnost, ve které působí. Naopak nejvíce klesající akcií týdne byl Stock Spirits (-1,1 % t/t na 65,3 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná zpráva. Pohyb připisujeme spíše technice i vzhledem k nízkému zobchodovanému objemu.

Výhled na příští týden

V příštím týdnu bude ještě doznívat výsledková sezóna. Investoři budou sledovat jakýkoliv posun v jednání o dalším fiskálním stimulu USA a případné pokračování jiskření mezi USA a Čínou v případě firem TikTok a WeChat. Makroekonomická data mohou dále podpořit pozitivní náhled investorů na postupné oživování ekonomik. Nesmíme opomíjet pandemický vývoj, ale zde se zdá, že alespoň USA přešlo další vrchol a počty denně nakažených se začínají opětovně snižovat. Celkově se domníváme, že při absenci výraznějších zpráv by trh mohl pozitivně reagovat na makroekonomická data, pokud budou pokračovat v nastolených trendech.

Na domácí scéně bude pokračovat výsledková sezóna úterním ČEZem a středečním Avastem. ČEZ by měl vykázat 2,0% pokles r/r provozního zisku EBITDA na 12,5 mld. Kč, který by měl jít na vrub preventivním opatřením spojeným s pandemií. Sledovat se bude vyjádření k prodeji Rumunských aktiv, kde by měl ČEZ již exkluzivně vyjednávat s investorem.

Avast by měl za 1H20 vykázat 0,9% růst r/r EBITDA na 238,6 mil. USD. Výsledky by měly obsahovat větší poptávku po antivirech, kvůli rozšíření práce z domova a naopak pokles menších zdrojů tržeb například reklamy. Výhled by měl být potvrzen, což by mohlo udržet současnou kladnou náladu na titulu.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na středeční spotřebitelskou inflaci CPI za červenec (oček. 0,7 po 0,6 r/r), páteční maloobchodní tržby za červenec (oček. 1,8 po 7,5 % m/m) a průmyslovou produkci za červenec (oček. 3,0 po 5,4 % m/m). V Německu budou v úterý zveřejněny indexy ZEW, kde se očekává snížení očekávání a zlepšení současné situace. V Číně se zaměříme na páteční průmyslovou produkci za červenec (oček. 5,1 po 4,8 r/r).