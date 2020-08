Crypto newsletter: Tržní sentiment na Bitcoinu dosáhl na roční maximum

Shrnutí:

Bitcoin se blíží úrovni 12 tisíc dolarů

Ethereum Classic se dostal pod tlak

Goldman Sachs přemýšlí o zavedení své vlastní kryptoměny

Trh s kryptoměnami si během posledních seancí prošel boomem. Téměř všechny hlavní měny prorazily své klíčové úrovně rezistence. Bitcoin po proražení úrovně 10 tis. dolarů pokračoval vzhůru a v současnosti ho od dalšího růstu "zdržuje" rezistence na úrovni 12 tisíc. Další z kryptoměn jako Ripple nebo Ethereum rostly ještě výraznějším tempem. Ripple přidal 42 % a Ethereum se v tomto týdnu už obchoduje se ziskem 26 %.

Tržní dominance Bitcoinu klesla na 60,9 %. Kapitalizace všech digitálních aktiv v oběhu vzrostla na téměř 358 miliard dolarů. Denní obchodované objemy dosáhly na 90 miliard. Zdroj: Coinmarketcap

Bitcoin sentiment index vzrostl na nejvyšší úrovně od léta 2019

Cena Bitcoinu narazila v tomto týdnu na klíčovou rezistenci na 12 tis. dolarech. Naposledy se Bitcoin pohyboval na této úrovni v srpnu 2019. Býkům se nicméně nepodařilo tuto úroveň překonat a cena klesla zpět k 11 tisícům. Ve středu však kupci obnovili útok na vyšší úrovně a cena se opět dostává k této klíčové rezistenci.

Tržní nálada však vyzývá k opatrnosti. V posledním týdnu zůstal Fear & Greed index na úrovni "Extreme Greed" a dokonce se dotkl úrovně 80. V tomto týdnu se vrátil do oblasti "Greed". Z historického pohledu se jedná o indikaci blížících se maxim. Ovšem naposledy, když index překonal úroveň 80 (červen 2019), tak cena Bitcoinu ještě dokázala v následujících 10 dnech vzrůst o 50 %.

Fear & Greed dosáhl na nejvyšší úrovně od léta 2019. Zdroj: Arcane Research.

Cena Bitcoinu se blíží úrovni klíčové rezistence na 12 tis. dolarech. Průraz nad tuto úroveň by vydláždil cestu dalšímu růstu k rezistenci na 13 tis. dolarech. Mnoho obchodníků věří, že poslední průraz by mohl být začátkem nového rostoucího trendu. Pokud by se však trend otočil, obchodníci by se mohli spolehnout na hladinu supportu na 11 tis. dolarech. Zdroj: xStation5

Ethereum Classic se dostal pod tlak

Podruhé v tomto týdnu se Ehereum Classic dostal pod tlak takzvaného "útoku 51 %". Analytici společnosti Bitquery věří, že se hackerům podařilo získat 807 260 ETC (okolo 5,6 mil. dolarů). Útočníci utratili 17,5 BTC (192 tis. dolarů), aby získali dostatek síly. Druhý útok byl zaznamenán operátory Ethermine Bitfly a Binance. Útok se týkal 4000 bloků.

Ethereum Classic se podařilo najít support na úrovni 200 MA (červená čára). Pokud se ceně podaří zůstat nad touto úrovní, tak uptrend zůstane pravděpodobnějším scénářem. Lokální rezistence se nachází na 8,14 dolaru. Pokud naopak získají převahu medvědi, tak support na 6,32 dolarech by mohl být ohrožen. Zdroj: xStation5

Goldman Sachs plánuje zavedení své vlastní kryptoměny

Goldman Sachs se pohrává s myšlenkou vytvoření svého vlastního krypta s názvem stablecoin. Televizi CNBC to řekl nový ředitel digitálních aktiv banky Mathew McDermott. Goldman Sach se dle jeho slov zajímá o inovace založené na digitálních aktivech a technologii blockchainu. Názor banky je takový, že v následující dekádě uvidíme přerod finančního systému na blockchainovou technologii aktiv i závazků.