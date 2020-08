Turecká lira rekordně padá

07.08.2020 / 12:19 | Aktualizováno: 07.08.2020 / 12:24

V?týdnu od 4. srpna turecká měna oproti USD klesla o více než 5%. Od počátku roku se poté její ztráty vůči USD pohybují nad 20% a není zřejmé, kam až bude propad pokračovat. Ve čtvrtek 6. srpna se TRY obchodovala okolo 7,27,- za USD a EUR dosáhlo z?tureckého pohledu dalšího nešťastného maxima, když ho bylo možné nakoupit za 8,60,- TRY. Turecká měna tak vůči němu od počátku ztratila cca 30%.

Intervence turecké Centrální banky (TCMB) mající za cíl stabilizaci měny, dosáhly od počátku roku 2020 dle analytiků Goldman Sachs Group až 65 mld. USD. Turecké dolarové rezervy se tím dostaly na rekordně nízkou úroveň a právě tato skutečnost bývá označována jako jeden z?faktorů vedoucí k?současnému pádu. Kromě „vyčerpání dolarových rezerv“ je možné poukázat na celou řadu dalších skutečností spojených do velké míry s?Covid19, které současnému pádu výrazně napomáhají. Jde jednak o rekordně nízký příliv zahraničních turistů, či rostoucí nedůvěru zahraničních investorů projevující se v odlivu zahraničního kapitálů ze země.

Na čtvrteční rekordní pád reagovala TCMB prohlášením vyjadřujícím odhodlání trhy stabilizovat, prozatím se to ovšem nikterak neprojevilo na síle TRY, která naopak během pátku 7. srpna nadále vůči hlavním světovým měnám ztrácí. Navečer 7. srpna dále došlo k?jednáním v?rámci tureckého úřadu BDDK, majícího na starost bankovní dozor. Výsledkem byla dohoda s?místními největšími bankovními domy, díky kterým BDDK upustilo od svého tlaku na soukromé banky pod hrozbou vysokých pokut poskytovat co nejvíce spotřebitelských úvěrů. BDDK dále de facto zrušil omezení pro zahraniční banky týkající se obchodu s?TRY, což mnohé z?nich motivovalo k?rozprodávání turecké měny. Právě intervence za účelem udržení stability TRY a snaha omezovat zahraničním bankovním domům obchodovat s?tureckou měnou, byly přitom určujícími body turecké měnové politiky posledních měsíců.

Kromě výše zmíněných kroků se analytiky obecně očekává změna úrokových sazeb ze strany TCMB, které se od nástupu nového vedení v?létě 2019 propadly z?více než 24% na 8,25%. V?současné době je extrémně složité předpovědět, kam až bude pád TRY pokračovat, nicméně to hledíc na její neustálý propad nevypadá, že by turecká měna dosáhla svého dna. Pokud současný pád bude pokračovat, je možné očekávat velké problémy tureckých subjektů s?ufinancováním jejich dluhů, často nabraných v?zahraničních měnách.

Pavel Daněk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ankaře;?

Nazli Altuntaş, Kerem Özpolat, obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Ankaře