Nové tramvaje Sinara-Škoda míří do ulic petrohradu

Nově vyvinuté moderní tramvaje Sinara-Škoda by se měly objevit na trase Kupčino – Šušary – Slavjanka. Projekt předpokládá vybudování 21 kilometrů tramvajových tratí a 15 zastávek. Celkem 22 nízkopodlažních klimatizovaných tramvají s kapacitou 215 osob by mělo denně zajistit přepravu pro 57 tisíc osob. Realizace první etapy projektu (Kupčino – Šušary) se předpokládá v období od srpna 2021 do října 2023, druhá etapa by měla být ukončena v říjnu 2024.

Společný česko-ruský podnik Sinara-Škoda se sídlem v Petrohradu byl založen v prosinci 2019. Plzeňská společnost Škoda Transportation se spojila s významným ruským výrobcem dopravních prostředků z investiční skupiny Sinara Group. Cílem společného podniku je využít významný potenciál ruského trhu a podílet se na modernizaci veřejné dopravy v Petrohradu i dalších ruských regionech.

ŠKODA NAVAZUJE NA DODÁVKY PRO METRO

Ambicí společnosti je vývoj a výroba moderních, energeticky efektivních a ekologických dopravních prostředků městské hromadné dopravy v Rusku. Společnost Škoda Transportation takto na kvalitativně vyšší úrovni navazuje na úspěšné projekty dodávek vozových souprav „NěVa“ pro petrohradské metro.

Rusové se dlouhodobě snaží o náhradu importu domácí výrobou, v poslední době toto úsilí zdůvodňují také snahou překonat ekonomické dopady pandemie. Působení na ruském trhu ve spolupráci se spolehlivým místním partnerem je proto nezbytnou podmínkou k účasti nejen ve státních a municipálních projektech, ale i v dalších projektech, ve kterých kvalita a cena nemusejí být rozhodujícími kritérii.

Luboš Laštůvka, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu