Makro: Průmysl v červnu pokračoval v obratu; Zahraniční obchod dosáhl v červnu výrazného přebytku

(-14 % r/r v červnu vs. -45 % v květnu vs. -80 % v dubnu). Impulz oživení přichází hlavně ze zahraničí, což

Obchodní bilance v červnu skončila nečekaně ve vysokém přebytku 34,1 mld. korun (+17 mld. v červnu 2019). Očekával se jen mírný přebytek (8 mld.). Meziročně exporty v červnu stagnovaly (vs. -29 % r/r v květnu) a importy poklesly o 7 % r/r. Oživení vývozů se týkalo hlavně těch, co směřují do západní Evropy. Z hlediska zboží došlo k zlepšení u vývozu aut (-1 % r/r vs. -48 % v květnu) a strojů (-1 % r/r vs. -30 % v květnu). U exportů pravděpodobně dochází k dohánění předchozího výpadku a naopak na importní straně se projevuje slabost domácí poptávky. Za období leden-červen obchodní bilance kumulativně skončila v přebytku 51 mld. korun (vloni 105 mld.).