Průmysl se zotavuje. Stavebnictví hlásí problémy

"Žijeme v zemi, kde linky metra končí v polích. Přesto je extrémně složité vybudovat dostatek nových bytů, které by zvýšily dostupnost bydlení v hlavním městě. Jde o fatální selhání veřejné správy, o kterém politici vědí, ale dlouhodobě ho nedokážou řešit," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Průmyslová produkce v červnu meziročně klesla o 11,9 procenta. K výrazné meziroční změně přispělo odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, které pokleslo o 14,3 procenta. Výrazný pokles zaznamenalo i odvětví výroba strojů a zařízení, které se propadlo o 22,6 procenta. Naopak v odvětví výroba základních farmaceutických výrobků byl zaznamenán růst o 17,7 procenta.





V červnu došlo k meziročnímu poklesu tržeb z průmyslové činnosti o 5,8 procenta a hodnota nových zakázek klesla o 3,4 procenta. Oproti předchozím měsícům došlo k výraznému zlepšení, což naznačuje, že se český průmysl zotavuje. Pomalu se začíná zvyšovat domácí i zahraniční poptávka. To by mohlo vést k dalšímu zlepšení v průběhu druhé poloviny letošního roku.



Stavební produkce zaznamenala výrazný meziroční propad ve výši 11,5 procenta. Špatné výsledky hlásí pozemní stavitelství, kde došlo k poklesu produkce o 14,7 procenta. Pokles stavební produkce bude snižovat nabídku na realitním trhu. To by potenciálně mohlo vést k růstu cen nemovitostí. Na druhou stranu další zvyšování cen nemovitostí by mohlo stimulovat stavební produkci v budoucnu.



Stavební úřady v červnu vydaly 7 853 stavebních povolení s orientační hodnotou 29,5 miliardy korun. Počet dokončených bytů meziročně klesl o 19,3 procenta. V případě, že se bude snižovat počet nových bytů na realitním trhu, bude se zhoršovat dostupnost bydlení. Situace by se mohla zlepšit výstavbou obecních bytů, které se v budoucnu mohou privatizovat do soukromého vlastnictví.