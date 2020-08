Ve službách se začíná blýskat na lepší časy (komentář analytika)

Služby dostaly v době koronaodstávky ekonomiky tvrdou ránu. To rozhodně není nová informace, nicméně právě zveřejněná data napovídají, jak zle na tom tato část ekonomiky vlastně ve druhém čtvrtletí byla. A současně červnová data dávají tušit, jak rychle se po uvolnění takřka všech restrikcí vrací ekonomický život do „normálu“.



Reálný pokles tržeb ve službách dosáhl ve druhém čtvrtletí téměř 20 %. Vzhledem k různé povaze jednotlivých typů služeb byl dopad koronakrize napříč odvětvími logicky rozdílný. Nejhůře situaci podle očekávání odnesly služby spojené s cestovním ruchem. Šlo především o ubytování a pohostinství, kde výpadek tržeb dosáhl téměř 60 %. Vzhledem k tomu, že restauratéři měli přece jen nějaký manévrovací prostor i v době odstávek (prodej z okna, rozvoz jídla), nezasáhla je vlna restrikcí až tak drasticky jako hoteliéry. A ještě hůře na tom byly cestovní agentury, které přišly téměř o vše (-89,3 %) a vzhledem k uzemnění flotil i letecké společnosti (-86,2 %).



Snížení tržeb postihlo prakticky všechny obory služeb s výjimkou IT a telekomunikací. Je to v podstatě nepřekvapivý výsledek , když vezmeme v úvahu, že koronakrize „vyhnala“ zaměstnance na home office a firmy přinutila konečně pokročit v IT řešeních. Situace výrazně nahrávala i kurýrním a poštovním službám, jejichž boom šel ruku v ruce s expanzí e-shopů.Asi tak vypadá inventura služeb za druhý kvartál, nicméně červnová čísla naznačují, zda se situace ve službách již vrací do „normálu“. Konec restrikcí s sebou přinesl i rozjezd hotelů a návrat zákazníků do restaurací. V případě restaurací však tržby naskočily výrazně rychleji než v případě ubytování , které mělo v červnu zhruba jen třetinové tržby ve srovnání s únorem (samozřejmě po zohlednění sezónnosti). Na ubytování byl zřejmý především úbytek zahraničních turistů, který byl naprosto bezprecedentní.Naprosto jen symbolický byl zatím rozjezd letecké dopravy , která se ode dna pořádně neodrazila ještě ani v červnu. A téměř obdobná byla i situace v cestovních kancelářích. Chuť cestovat Čechům sice nechyběla, ale ochota jít si rychle zarezervovat zájezd stále ještě ano. Cestovní kanceláře na tom byly lépe než v dubnu a květnu, nicméně stále téměř 80 % pod únorovými tržbami Nejnovější data ukazují, že to nejhorší mají téměř všechny typy služeb za sebou. Z hlediska tržeb byly i v červnu téměř všichni hluboko pod předkoronovou úrovní s výjimkou několika málo služeb, kterým home office a pobývání lidí doma nahrávalo. Na druhou stranu lze předpokládat, že se situace bude ve službách dál v červenci i v srpnu zlepšovat. Dokonce i v oblastech cestovního ruchu , který aktuálně těží především z preferencí domácích zákazníků setrvat na dovolené spíše v ČR. Dohnat ztráty z předchozích tří měsíců však bude ve většině případů v letošním roce nemožné.