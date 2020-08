07.08.2020 Stavební povolení v 1. pololetí 2020 v Jihomoravském kraji

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. pololetí letošního roku 4 603 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2019 tak bylo vydáno o 88 povolení více. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla o 16,2 % na 23,1 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 5,0 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až červnu roku 2020 vydáno 4 603 stavebních povolení (SP). Meziroční nárůst tak činil 1,9 %. Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet, nejvíce SP se vydalo ve Středočeském kraji (8 641) a naopak nejméně v kraji Karlovarském (1 102). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 11,0 %.

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno-venkov (1 322), na krajském celku měl tak okres 28,7% podíl. Naopak nejméně jich bylo vydáno v okrese Hodonín, a to 396. Meziroční pokles v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán u okresů Brno-město (-1,4 %), Vyškov (-6,8 %) a Znojmo (-7,6 %), v ostatních okresech došlo k nárůstu. Největší relativní nárůst byl vykázán v okresech Blansko a Hodonín, kde bylo oproti lednu až červnu loňského roku vydáno o necelých 13 % SP více.

Graf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v prvních šesti měsících letošního roku v kraji vydána SP, dosáhla částky 23,1 mld. Kč. To je o 3,2 mld. Kč více než loni ve stejném období, tedy o 16,2 %. Hodnota představuje 12,1 % republikové hodnoty a v mezikrajském porovnání je druhá nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 23,3 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal kraj Karlovarský (3,4 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 2,7 mil. Kč ve Středočeském kraji po 13,8 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 5,0 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno-město, a to 8,7 mld. Kč. To představuje 37,5% podíl na krajském celku. Nejnižší hodnota ve výši 1,3 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Blansko. Oproti loňskému 1. pololetí vzrostla hodnota staveb nejvýrazněji v okrese Vyškov a Brno-město, a to o více než třetinu. Naopak největší meziroční pokles byl zaznamenán v okrese Břeclav, kde se hodnota snížila o necelou čtvrtinu. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 2,0 mil. Kč v okrese Znojmo po 12,0 mil. Kč v okrese Brno-město.

