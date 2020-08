Nezaměstnanost v USA klesá, průmysl v Německu na vzestupu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Tvorba nových pracovních míst v USA pravděpodobně vykáže zpomalení. Pokračují jednání o záchranném balíčku v USA. Průmyslová výroba v Německu pravděpodobně v červnu výrazně vzrostla. ČNB ozřejmí detaily prognózy před analytiky. Donald Trump zakázal TikTok a WeCHat a akcie klesají.

Trh práce v USA vykáže další zlepšení

Hlavním údajem dneška bud trh práce v USA. Včera zveřejněná týdenní data z trhu práce lehce vylepšila očekávání, přesto se očekává zpomalení tvorby nových pracovních míst. Míra nezaměstnanosti by měla klesnout. SG je mírně optimističtější než trh, ale cesta k obnově pracovních míst bude dlouhá, jak dokládá přiložený graf. Finanční trh bude rovněž sledovat další vývoj jednání o záchranném balíčku v USA, kde by dnes mělo dle plánu dojít k dohodě, ale toto je kvůli politickým rozporům značně nejisté. V Evropě bude trh sledovat vývoj průmyslové výroby v Německu za červen. Včera zveřejněné průmyslové objednávky přebily naprosto všechny odhady a je možné, že se překvapení dočkáme i v případě průmyslové výroby. SG čeká meziměsíční růst o 12,0 %, což by znamenalo snížení meziročního poklesu na 8,8 %. Trh je opatrnější s mediánovým odhadem na -11,0 % y/y. Pro srovnání český průmysl byl v červnu v meziročním záporu 7,0 %. Dnes ráno zveřejněná data o vývoji čínského zahraničního obchodu pozitivně překvapila. Ovšem akciové trhy v Asii klesají, když je negativně zasáhla zpráva o podpisu zákazu TikToku a WeChat pro residenty USA Donaldem Trumpem. Klesají i americké akciové futures.

V české kotlině se dnes ČNB setká s analytiky a ozřejmí detaily nové prognózy. Významnější novinky explicitně nečekáme, ale do mozaiky budoucího chování ČNB setkání přispět může. I nadále počítáme s tím, že úrokové sazby porostou spíše až v roce 2022 a to i přes náš oproti ČNB optimističtější náhled na ekonomiku, ovšem za přispění silnější koruny. S ČNB se však můžeme shodnout minimálně na jedné věci, a sice že nejistota ekonomických prognóz zůstává vysoká.

ČNB nepřekvapila, makrodata potěšila

Česká národní banka na včerejším zasedání nepřekvapila, když ponechala nastavení měnové politiky beze změny. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Nová prognóza ČNB je ve srovnání s předchozí mírně pesimističtější, když v letošním roce počítá s poklesem ekonomiky o 8,2 % a v příštím roce růst o pouhých 3,5 %. Na druhou stranu počítá prognóza s vyšší inflací a pro příští rok s kurzem koruny v průměru 26,40, což je silnější o 4 % oproti předchozí prognóze. Guvernér Rusnok řekl, že si neumí představit zvyšování úrokových sazeb rozhodně dříve, než ve druhé polovině příštího roku, ačkoliv prognóza ČNB počítá s počátkem zvyšování úrokových sazeb ve druhé polovině roku 2021. Rusnokův výrok naznačil, že to je v podstatě spíše optimistický scénář, což může napovídat o budoucí (ne)ochotě utahovat měnovou politiku. Stále poněkud nezodpovězenou otázkou zůstává, co by ČNB naopak dělala v případě další potřeby uvolnění měnové politiky. Jako nejpravděpodobnější se nabízí využití kurzu, nicméně takové otázky dnes nezazněly. Blíže viz komentář zde https://bit.ly/31q2cXs.

Náš náhled na ekonomiku je ve srovnání s ČNB optimističtější, když letos čekáme pokles o 5 % a příští rok růst o 6 %, nicméně čekáme silnější korunu, pomalejší inflaci a zvyšování úrokových sazeb až počátkem roku 2022. Česká koruna včera v průběhu dne oslabovala z ranní úrovně 26,10 CZK/EUR až na dnešní ranní úroveň 26,37 CZK/EUR. Rozhodnutí ČNB a tisková konference na ní i na korunové úrokové sazby měla spíše slabý vliv a současně vyjádřená neochota zvyšovat v budoucnu úrokové sazby a skepse ohledně oživení rozhodně nezavdaly další důvod k posilování koruny. Oslabovaly i ostatní středoevropské měny.

Včera zveřejněná data z české ekonomiky překvapila pozitivně, když průmysl v červnu rostl výrazně rychleji, než se čekalo a přebytek zahraničního obchodu drtivě přebil všechny odhady. Co naopak zklamalo, byl výraznější pokles ve stavebnictví, což je ovšem z pohledu finančního trhu nezajímavé číslo. Blíže k těmto údajům viz náš report zde: https://bit.ly/2Ptc39h. Příznivý výsledek průmyslu koresponduje s dříve zveřejněným rychlým nárůstem továrních objednávek v Německu. Průmysl tak trochu dohání to, co v minulých měsících zameškal. Akciové trhy v USA včera mírně rostly, zatímco evropské tituly klesaly. Americký trh potěšil pokles žádostí o podporu v nezaměstnanosti za minulý týden.