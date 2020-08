6. srpna: Tohle potřebujete vědět (nejen) o čtvrtečním obchodování na Wall Street

Americké akcie ve čtvrtek zpevnily a index Nasdaq Composite vůbec poprvé uzavřel nad 11 000 bodů. Náladu na trhu podpořila naděje na další balík opaření na podporu ekonomiky.

Index Dow si připsal 0,68 % na 27 386,98 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,64 % na 3 349,16 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o procento na nové zavírací maximum 11 108,07 bodu (absolutní rekord posunul na 11 121,19 bodu). Index volatility VIX klesl o 1,48 % na 22,65 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil asi o půl bazického bodu na 0,538 %.

O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 1. srpna nově 1,186 milionu lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy to bylo 1,435 milionu lidí (revidováno z 1,434 milionu), a také lepší, než čekali analytici (1,415 milionu). Počet pokračujících žádostí vzrostl na 16,107 milionu z 16,951 milionu (revidováno ze 17,018 milionu) v předchozím týdnu. Analytici očekávali růst na 16,72 milionu.