TOP 3 dotace pro firmy

Dotační postupka

V článku vám chceme demonstrovat výjimečnou časovou návaznost trojice dotací. Ale to neznamená, že váš podnik musí tuto souslednost dodržet. Pokud už máte a nepotřebujete další prostory a vybavení pro místo, kde budete vyvíjet produktovou či procesní inovaci, tak přeskočíte dotaci Potenciál a budete se zajímat o Aplikaci a Inovaci. S námi se zorientujete.

Dotace Potenciál: Chceme vyvíjet, ale nemáme na čem?

S Potenciálem budete mít kde. S jeho pomocí vytvoříte zázemí pro výzkum a vývoj. S Potenciálem postavíte a vybavíte výzkumné středisko, anebo prototypovou dílnu. Záleží na vás, zda zvolíte rekonstrukci stávajících prostor, ale můžete klidně postavit i prostory nové. Co se vám více hodí? Předpokládá se podpora až do výše 50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.





Dotace Aplikace: Chceme vyvíjet, ale nemáme za co?

S tím vám pomůže program Aplikace. Dotace Potenciál a Aplikace lze čerpat souběžně. Postavíte a vybavíte výzkumné středisko či prototypovou dílnu (Potenciál), a pak pořídíte materiál a zaměstnáte chytré mozky (Aplikace). Pokud už ale máte výzkumné středisko či prototypovou dílnu, využijete Aplikaci na mzdy výzkumníků, materiál, na náklady smluvního výzkumu a na další provozní náklady. Dotaci Aplikace využijete třeba na projekt výzkumu využití nového materiálu k aplikaci do nových produktů.

Procentuální výše podpory se odvíjí od toho, jestli váš projekt spadá do průmyslového nebo experimentálního vývoje. Také záleží, jestli na projektu budete spolupracovat s organizací pro výzkum a šíření znalostí. S nadsázkou lze říci, že podle toho, s jakou kombinací karet rozehrajete žádost o dotaci na váš projekt, takovou dotaci dostanete. Dotace se pohybuje do výše zajímavých 70 %. Tato EU dotace je určena pro podniky všech velikostí. Jdeme dál!

Dotace Inovace: Už jsme vyvinuli, ale nemáme kapacity k uvedení do ostrého provozu?

Dvě předchozí dotace slouží k tomu, aby vaše firma vyvinula procesní či produktovou inovaci. Mají podpořit firmy v tom, aby ve svém výzkumném středisku či prototypové dílně něco vymyslely a odzkoušely to. Dotační program Inovace tu je od toho, aby se vše vyzkoumané/vyvinuté uvedlo do ostrého provozu. Nainvestovala vaše firma spousty prostředků do inovací, vývoje a teď je potřeba jít s kůži na trh a konečně sklízet plody usilovné práce? S dotací Inovace máte fantastickou příležitost, jak získat finanční injekci, které si takříkajíc všimnete!

Potřebujete k uvedení do ostrého provozu pořídit, vystavět či zrekonstruovat nemovitost? Co pořízení nových výrobních zařízení, strojů a hardware? Neobejdete se bez pořízení licencí, patentů, software a dat? Právě proto tu je až 45% dotace Inovace! Je určená pro podniky všech velikostí.

S přípravou žádosti vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat přes formulář níže či nám zavolejte na naši bezplatnou infolinku.