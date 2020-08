ČNB mluví opatrně o budoucím oživení a naznačuje neochotu zvyšovat úrokové sazby (Komentář)

Česká národní banka na dnešním zasedání nepřekvapila, když ponechala nastavení měnové politiky beze změny. Nová prognóza ČNB je ve srovnání s předchozí mírně pesimističtější, když v letošním roce počítá s poklesem ekonomiky o 8,2 % a v příštím roce růst o pouhých 3,5 %. Na druhou stranu počítá prognóza s vyšší inflací a pro příští rok s kurzem koruny v průměru 26,40, což je silnější o 4 % oproti předchozí prognóze. Připomeňme, že již dnes je kurz koruny poblíž 26,22 CZK/EUR. Guvernér Rusnok řekl, že si neumí představit zvyšování úrokových sazeb rozhodně dříve, než ve druhé polovině příštího roku,ačkoliv prognóza ČNB počítá s počátkem zvyšování úrokových sazeb ve druhé polovině roku 2021. Rusnokův výrok naznačil, že to je v podstatě spíše optimistický scénář, což může napovídat o budoucí ochotě utahovat měnovou politiku. Stále poněkud nezodpovězenou otázkou zůstává, co by ČNB naopak dělala v případě další potřeby uvolnění měnové politiky. Jako nejpravděpodobnější se nabízí využití kurzu, nicméně takové otázky dnes nezazněly.

Náš náhled na ekonomiku je ve srovnání s ČNB optimističtější, když letos čekáme pokles o 5 % a příští rok růst o 6 %, nicméně čekáme silnější korunu, pomalejší inflaci a zvyšování úrokových sazeb až počátkem roku 2022. Česká koruna dnes v průběhu dne oslabovala z ranní úrovně 26,10 CZK/EUR na 26,23 CZK/EUR. Rozhodnutí ČNB a tisková konference na ní mělo slabý vliv.

Dnes zveřejněná data z české ekonomiky překvapila pozitivně, když průmysl v červnu rostl výrazně rychleji, než se čekalo a přebytek zahraničního obchodu drtivě přebil všechny odhady. Co naopak zklamalo, byl výraznější pokles ve stavebnictví, což je ovšem z pohledu finančního trhu nezajímavé číslo. Blíže k těmto údajům viz náš report zde: https://bit.ly/2Ptc39h. Příznivý výsledek průmyslu koresponduje s dříve zveřejněným rychlým nárůstem továrních objednávek v Německu. Průmysl tak trochu dohání to, co v minulých měsících zameškal.

Akciové trhy v USA dnes mírně rostou, zatímco evropské tituly klesají. Americký trh potěšil pokles žádostí o podporu v nezaměstnanosti za minulý týden. To vyladilo náladu před zítřejším zveřejněním dat z trhu práce USA za červenec.