Jáč: Stabilita úrokových sazeb je adekvátní reakcí měnové politiky

Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby opět beze změny, repo sazba tedy zůstává na úrovni 0,25 %. Stabilita úrokových sazeb byla v uplynulých týdnech signalizována hned několika členy vedení ČNB včetně guvernéra Rusnoka. Centrální banka tak snížila své úroky naposledy počátkem května a osobně se domnívám, že sazby ČNB zůstanou stabilní po delší dobu.

Jakkoliv je srpnové zasedání bankovní rady tradičně spojeno s novou čtvrtletní prognózou z dílny ČNB, což samo o sobě zvyšuje šanci na posuny v měnové politice, tak tentokrát zůstaly úrokové sazby beze změny. Stabilitu sazeb v uplynulých týdnech naznačilo coby pravděpodobný scénář pro srpnové zasedání hned několik členů bankovní rady.

Centrální bankéři při svém rozhodování musí brát v potaz protichůdné faktory: na jednu stranu je zde koruna, jejíž kurz je vůči květnové prognóze silnější o více než 3 %, na druhou stranu jádrová inflace v uplynulých měsících výrazně překonala očekávání.

Předběžný údaj o HDP za letošní 2. čtvrtletí hlásí mírnější pokles české ekonomiky, než ČNB ve své prognóze předpokládala, a úrokové sazby jsou díky výraznějšímu květnovému snížení mírně pod úrovní, kterou očekávala ČNB ve své vlastní analýze.

Ohledně výhledu ekonomiky, a dokonce i ohledně aktuálního dění navíc přetrvává řada nejistot, k nimž nahrává i vývoj na poli koronaviru. Stabilita úrokových sazeb je v tomto kontextu adekvátní reakcí měnové politiky, pod touto stabilitou se ale střetává řada protichůdných faktorů a nejistot. Všechny tyto podstatné faktory a nejistoty bude nepochybně reflektovat nová čtvrtletní prognóza, kterou bude ČNB prezentovat na dnešní odpolední tiskové konferenci.

Kdy se budou úroky měnit?

Pokud se nezdramatizuje dění okolo koronaviru, zejména pokud nedojde k opětovným uzavírkám ve výrobě, obchodu a službách, měla by ČNB držet úroky beze změny po dlouhou dobu, přinejmenším po zbytek letošního roku.

Zdramatizovaní situace ze strany koronaviru by mohlo vést k debatám o dalším snížení úrokových sazeb, z mého pohledu ale nejde o hlavní scénář. Osobně zároveň nevidím scénář, jenž by měl v dohledné době vést k debatě o zpřísnění měnové politiky, tedy o zvýšení úroků ČNB. Osobně si myslím, že ČNB může držet úrokové sazby beze změny až do konce roku 2021 s tím, že příští pohyb úroků bude směrem nahoru – ovšem až v roce 2022.

Pokud bude inflace setrvale nad inflačním cílem a pokud bude oživení a celkový výkon ekonomiky nad úrovní prognóz ČNB, tak se debata o zpřísnění měnové politiky může dostat na stůl již během roku 2021. Nicméně je dobré si uvědomit, že taková konstelace ekonomického vývoje by zřejmě vedla ke zpřísnění měnových podmínek skrze další posilování koruny, aniž by ČNB musela na své úroky sahat příliš brzy anebo nějak příliš výrazně.