V Praze v červnu dostalo povolení nejméně nových bytů od roku 2019

V červnu stavební úřady v Praze povolily jen 108 bytů v bytových domech. To je nejhorší výsledek od ledna 2019. Za prvních šest měsíců tak úřady daly zelenou zatím 2.348 bytům v Praze. Stejným tempem by se za celý rok povolilo jen 4.696 bytů v bytových domech. Tedy ani ne polovina potřebného počtu.

Co se týká pololetního výsledku, je na tom metropole ve srovnání s loňskem lépe. Zatímco v prvním pololetí 2019 se v metropoli zahájilo 1.990 bytů, letos je to o 358 více. Červnový přírůstek byl ale rekordně nízký. Až nyní se tak zřejmě projevují důsledky koronavirových omezení.

Za celý minulý rok dostalo rozhodující razítko 5.429 nových bytů v bytových domech, což bylo nejvíce od roku 2008. Letos by současným tempem hranice 5 tisíc bytů nepadla. Aby Praha dosáhla potřebného počtu alespoň 10 tisíc nových jednotek ročně, potřebovala by jich průměrně každý měsíc povolit více než 800.

Na razítko v Praze čeká 110 tisíc nových bytů

Poptávka po vlastním bydlení v hlavním městě je dlouhodobě vysoko nad nabídkou. V současnosti je v metropoli v přípravě 116 tisíc bytů, zhruba 110 tisíc z nich však stále nemá stavební povolení. Při stejném tempu jako letos by všechny trvalo povolit přes 20 let.

Není výjimkou, že projekt, který dnes vstoupí do schvalovacího procesu, dostane šanci spatřit světlo světa za deset i více let. Na to narážejí nejen soukromí investoři, ale všichni, kdo chtějí stavět. V době, kdy ekonomika klesá, ačkoli mírněji, než se čekalo, by zrychlení práce úřadů a zjednodušení legislativy mělo být prioritou.

Ondřej Šťastný hlavní analytik CENTRAL GROUP a.s.