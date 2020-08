ČSOB se v pandemii soustředila na pomoc klientům a kapitálovou sílu. Pokračuje v digitálních inovacích

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí dosáhl 3,5 miliardy Kč. Objem úvěrů, vkladů i aktiv pod správou meziročně rostl. ČSOB posílila svoji už tak silnou kapitálovou pozici tím, že došlo k zadržení celého zisku za rok 2019. Od počátku krize covid-19 se skupina ČSOB intenzivně věnovala zejména pomoci klientům zasaženým dopady koronavirových opatření a soustředila se na zajištění dostupnosti služeb, a to jak online, tak také fyzicky na pobočkách.

„V prvním pololetí jsme museli reagovat na bezprecedentní situaci způsobenou pandemií covid-19. Prvořadé pro nás bylo a stále je chránit zdraví klientů i našich zaměstnanců a zároveň zajistit dostupnost finančních služeb. Výhodou je, že díky investicím do digitalizace a inovacím je většina našich služeb dostupná bezpečně a pohodlně online. Od prvních projevů koronaviru také intenzivně pomáháme s odklady splátek těm, kteří to potřebují. Jako součást klíčové infrastruktury státu jsme navíc udrželi v chodu naši pobočkovou síť. I přes náročné podmínky jsme pracovali na vylepšení služeb. Jedním z příkladů je Smartbanking, naše aplikace pro mobilní telefony, které se postupně stávají hlavní vstupní branou do banky,“ říká John Hollows, generální ředitel ČSOB.

Klíčová čísla

Čistý zisk skupiny ČSOB činil 3,5 mld. Kč (meziroční pokles o 68 %). Objem úvěrů dosáhl 791 mld. Kč (meziroční nárůst o 5 %). Objem vkladů stoupl na 1 064 mld. Kč (meziroční nárůst o 9 %). Celkový objem aktiv pod správou narostl na 244 mld. Kč (meziroční nárůst o 7 %). Provozní výnosy činily celkem 18,7 mld. Kč (meziroční pokles o 15 % a meziroční pokles o 8 % na srovnatelné bázi). Provozní náklady vzrostly na 9,7 mld. Kč (meziroční nárůst o 3 %, ale na srovnatelné bázi meziroční pokles o 4 %). ČSOB udržuje silnou kapitálovou pozici a vynikající likviditní polštář. Kapitálový poměr CET1 dosáhl 21,1 %. ČSOB přijala přes 65 tisíc žádostí o odklad splátek půjček a úvěrů, přes 60 tisíc jich schválila. ČSOB se aktivně zapojila do procesu státem garantovaných úvěrů COVID. Počet uživatelů mobilního bankovnictví meziročně narostl o 31 %. V červnu ČSOB představila osobní digitální asistentku Kate.

Kvůli prudkému růstu opravných položek k úvěrům a nižším provozním výnosům čistý zisk skupiny ČSOB v 1. pololetí poklesl. Meziročně se negativně projevila i vyšší základna z prvního pololetí roku 2019, jejímž důvodem bylo přecenění podílu v ČMSS a prodej ČSOB Asset Management. Bez těchto mimořádných faktorů a bez dopadu konsolidace ČMSS by byl čistý zisk meziročně nižší o 59 procent.

Opravné položky k úvěrům vzrostly ve všech segmentech a v prvním pololetí dosáhly 4,7 miliardy Kč a jejich nárůst odráží ekonomické dopady pandemie covid-19. Do výsledků za 1. pololetí 2020 již byly zaúčtovány celkové očekávané portfoliové úvěrové ztráty v souvislosti s covid-19.

Růst úvěrů i vkladů

Celkové úvěrové portfolio se meziročně zvýšilo o pět procent díky růstu ve většině segmentů a to včetně úvěrů na bydlení, kde patří skupině ČSOB (včetně Hypoteční banky a ČMSS) vedoucí místo na trhu. Objem vkladů stoupl o devět procent a objem aktiv pod správou se zvedl o sedm procent díky přílivu prostředků do podílových fondů a penzijního spoření.

„Dlouhodobě se nám daří naplňovat podstatu našeho bankopojištění, modelu, který byl klienty hojně využíván i během krize. Počet klientů, kteří využívají banku i pojišťovnu, u nás neustále roste. Vypovídají o tom také výsledky naší pojišťovny. Celkový tržní podíl v pojištění meziročně vzrostl na 8,3 procent,“ uzavřel John Hollows.

Rychlý růst mobilního bankovnictví

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví se meziročně zvýšil o 31 procent a počet transakcí narostl dokonce o 42 procent. Klienti také více platili kartami, nakupovali online, a naopak méně vybírali hotovost. „V krizové situaci se naplno prokázaly výhody digitalizovaných řešení a orientace na zákaznickou zkušenost. Pro nás v bance to bylo další potvrzení, že jsme na správné cestě. V těchto časech se navíc ukazuje, že digitální řešení jsou nejen jednoduchá a rychlá, ale také velmi bezpečná a užitečná pro všechny skupiny klientů včetně konzervativnějších,“ poukázal Jan Sadil.

Pomoc v čase pandemie

ČSOB vyčlenila část kapacit call centra pro potřeby státní tísňové linky. Věnovala také mimořádné finanční příspěvky a dary neziskovým institucím, organizacím i nemocnicím, například 500 tisíc korun Fondu podpory seniorů, 504 notebooků a tabletů dětem ze sociálně znevýhodněných rodin na umožnění on-line výuky nebo nákup nábytku a spotřební elektroniky do nemocnic u Apolináře a FN Královské Vinohrady. Již na konci března začala ČSOB platit faktury svým dodavatelům bez prodlení hned po schválení před smluvenou lhůtou splatnosti.

Výsledky ČSOB za první polovinu roku 2020: Vybrané ukazatele skupiny ČSOB 1H 2019 1H 2020 Meziroční změna Čistý zisk (mld. Kč) 10,9 3,5 -68 % Poměr nákladů a výnosů 43,1 % 52,2 % +9.1 p.b. Objem úvěrů (mld. Kč) 751,8 791,2 +5 % Objem vkladů (mld. Kč) 978,4 1 064,2 +9 % Aktiva pod správou (mld. Kč) 228,2 244,3 +7 % Kapitálový poměr Tier 1 (CET1) 18,7 % 21,1 % +2,4 p.b. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR) 0,02 % 0,62 % +0,60 p.b.

Zdroj: Tisková zprávaČSOB získala už po jedenácté ocenění Euromoney Awards for Excellence pro nejlepší banku v České republice. Časopis Global Finance udělil ČSOB cenu Best Bank for Trade Finance v České republice pro rok 2020 . Zároveň v soutěži magazínu Global Banking & Finance Review byla ČSOB vyhlášena nejlepší bankou v České republice za rok 2019 v kategoriích Best Trade Finance Bank a Best Investor Relations Bank.