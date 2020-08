Goldman Sachs: Úspěšná vakcína proti koroně může překlopit trhy

Průlom ve vývoji vakcíny proti koronaviru vyvolává mnoho nadějí. Banka Goldman Sachs to ale vzala za opačný konec a varuje pro změnu před jedním nebezpečím. Úspěšná vakcína by podle ní mohla vyvolat výprodej dluhopisů, rotaci z technologických do cyklických akciových titulů, a obrátit trhy.

Akciové trhy v cenách prý aktuálně nedostatečně zohledňují vyšší šanci, že vakcína bude do konce listopadu schválená. Tou dobou už by mohl být znám i výsledek amerických prezidentských voleb, napsali analytici americké banky. Investoři už budou kromě toho tušit, jak se do šíření viru promítl začátek školního roku, uvedli také.

Schválení vakcíny by mohlo “zpochybnit tržní předpoklady ohledně cykličnosti a ohledně neustále záporných úrokových sazeb,” napsal analytický tým ve včerejším komentáři, ze kterého cituje Bloomberg. Takovýto scénář by mohl podporovat strmější výnosové křivky, tradiční cyklické tituly a banky, a naopak zpochybnit vedoucí postavení technologických akcií.

Kdyby se tak stalo souběžně se změnou americké administrativy, profit by mohly mít i rozvíjející se trhy. Pokud se ovšem sníží rizika v politice zahraničního obchodu a naopak stoupne daňové riziko v USA.

Agresivní příprava investičních pozic na takovouto změnu může být teď stále předčasná. Celé téma se dá ale odehrát ve formě opčních obchodů, doporučují v Goldman Sachs. Na příklad call opce na S&P 500 vypadají podle ní pořád atraktivně. Goldmani tu v případě dřívějšího nalezení vhodné vakcíny vidí potenciál na úroveň kolem 3700 bodů. Naopak pokud by druhá vlna viru hospodářskou aktivitu výrazně zvrátila, potenciál směrem dolů ukazuje na úroveň 2200 bodů, dodali také analytici americké banky. Zmiňovaný širší americký index zavíral ve středu pod 3328 b.

Pokud jde o americký dolar, pohled na něj je v Goldman Sachs nadále medvědí. “Spektrum výsledků je široké a naši nejvyšší důvěru má i nadále pokračující slabost amerického dolaru,” uvedli také.

Zdroj: Bloomberg