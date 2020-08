3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (6.8.2020)

Včerejší seance odrážela nerozhodnost investorů ohledně fiskálního balíčku USA a akciové indexy tak pouze stagnovaly. Americký dolar znovu oslaboval a pomohl k ziskům také na ropě, kde se již několik týdnů po sobě mění fundament, což však investory prozatím nechává klidné a dokázali včera navýšit zisky. Zlato si udržuje své zisky nad 2000 dolary.

Centrální bankéři v USA mají obavy z ekonom. oživení

Pokles v nárůstu počtu nakažených koronavirem bude možná pokračovat v jakýchsi vlnách, alespoň tedy doufejme, jelikož Spojené státy včera druhý den po sobě opět evidovaly přes 50 000 nově nakažených. Své obavy včera vyjádřili centrální bankéři v USA, a to především z ekonomického oživení, které by podle nich mohlo trvat déle, než se očekávalo. Něco podobného totiž včera naznačil report ADP o zaměstnanosti. V soukromém sektoru se podle oficiálních čísel podařilo vytvořit 167 000 pracovních míst, což však bylo hluboko pod očekávaným konsenzem na 4,4 milionech. To jen naznačuje, že páteční seance a zveřejnění dat NFP bude nejspíš velmi zajímavé. Nejistota ohledně dosažení fiskálního balíčku a horších markodat držela investory velmi zkrátka a včerejší vývoj na akciových indexech tak proběhl ve velmi úzkém obchodním pásmu. To podpořily zprávy, že Mike Pompeo nařídil americkým firmám, aby zakázaly čínské aplikace ve svých obchodech.

Ropa prorazila několikatýdenní konsolidaci

Slabší americký dolar a přesvědčení investorů a nestabilní situaci na Středním východě poté, co v Bejrútu vybuchl sklad, dostala ropu opět do trháku. Americká ropa WTI v jednu chvíli posilovala až nad 43 dolarů za barel, kde jí však poslaly níže komentáře centrálních bankéřů z USA ohledně jejich obav o ekonomické oživení. Zásoby ropy v USA podle včerejších čísel klesly o více, jak 7 milionů barelů. Nicméně celkový obrázek vypadá pro další vývoj spíše negativně. Zásoby destilátů, které zahrnují naftu nebo topný olej, rostly minulý týden na 38 letá maxima a rostly také zásoby benzinu. Agentura EIA odhaduje, že poptávka po benzinu zůstává o 10 % nižší než před rokem. Další vývoj opět naznačuje spíše na pokles dolů, ale zdá se, že vliv slabšího dolaru stačí k udržení aktuálních úrovní.

Inflace v ČR nebezpečně zrychluje, co na to ČNB?

Inflace v tuzemské ekonomice minulý měsíc nebezpečně zrychlila, což se částečně podepsalo pod posílením české koruny. Důvodem jsou pravděpodobně fiskální stimuly a vládní programy, které mají za úkol udržet zaměstnanost a spotřebu. To se minimálně částečně povedlo, protože maloobchodní prodeje za měsíc červenec v meziročním srovnání stagnovaly, což je velice dobrá zpráva. Na druhou stranu míra nezaměstnanosti mírně rostla, ale stále zůstává nejnižší v Evropě. Rychlejší inflace může být problém hlavně pro ČNB, která přistoupila ke snížení sazeb nejagresivněji ze zemí EU. Dnešní zasedání by však nemělo přinést žádná změnu, ale mohl by se měnit výhled pro potencionální zvýšení sazeb, třeba už na příští rok.