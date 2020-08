Zahraniční obchod vylepšily nízké dovozy (Komentář)

Bilance zahraničního obchodu dosáhla v červnu přebytku ve výši 34,1 mld. Ve srovnání s loňským rokem tak byla o 17,6 mld. Kč. Pozitivní výsledek červnového zahraničního obchodu byl však primárně výsledkem nízkých dovozů. Výrazně rostla především bilance motorových vozidel, a to o 9 mld. Kč. Na tomto nárůstu se podílel především pokles dovozu automobilů o 9,6 mld. Kč. K pozitivnímu červnovému výsledku přispěl i nižší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 8,2 mld. Kč. Znovu obnovená výroba i otevření hranic pak bylo patrné na dynamice exportů i importů. Vývozy se během června zvedly o 12 %, dovozy o 3,8 %. Výrazně lépe, než tomu bylo v dubnu a květnu, dopadlo i srovnání meziročních dynamik. Export byl nižší již jen o 0,4 %, dovoz pak o 6,6 %.

Normalizace situace v českém zahraničním obchodě by měla pokračovat i v následujících měsících. Na výsledcích by měl být vidět rozjetý automobilový průmysl. Naopak s investicemi budou firmy zřejmě ještě váhat, což bude tlačit importy na nižší úrovně. Za první polovinu letošního roku dosáhl přebytek zahraničního obchodu 50,5 miliard korun, což je ve srovnání s loňským rokem méně než polovina. Zahraniční obchod tak bude tím, co letošní rok potáhne českou ekonomiku dolů. Na námi přepokládaném poklesu letošní výkonnosti české ekonomiky o 5,0 % se čisté exporty budou podílet 3,1 procentního bodu.