Technologie dominují akciím

Apple spadá do skupiny technologických gigantů, která je letos stěžejní oporou významných amerických akciových indexů. Vykazovala slušnou odolnost proti největším cenovým propadům, které nacházely dno v druhé polovině března. „V současnosti skupina stojí za dynamickým cenovým nárůstem na amerických akciových trzích. Evropské akciové trhy ve výkonnosti značně zaostávají, což na druhou stranu může být zajímavé pro investory hledající nové příležitosti,“ uvádí ve svém komentáři Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Apple největší firmou světa

Právě Apple minulý čtvrtek 30. 7: seznámil veřejnost s výsledky svého hospodaření. K investorům se tak dostal klíčový ukazatel, ke kterému mohou porovnávat výši ceny akcie. Ta přitom od začátku roku do oznámení dosažených zisků vyrostla o více než 31 %. V ceně se tak odrážela smělá očekávání investorů. Firma ale dokázala i tak překvapit. Zatímco výhledy analytiků hovořily o 2,05 USD zisku na akcii, výsledek potěšil dosažením 2,58 USD zisku na akcii. V reakci na úspěšné hospodaření firmy vyrostly akcie za dva pracovní dny od jejich zveřejnění o 14 %. Jenom za pátek narostla firmě tržní kapitalizace o neuvěřitelných 172 miliard USD.

Tržní hodnota akcie v pátek 31. 7. poprvé v historii překonala úroveň 400 USD. To jí podle tržní kapitalizace katapultovalo na první místo žebříčku největších firem světa. Dokázala tak přeskočit saudskoarabskou ropnou společnost Saudi Aramco. Apple za uplynulé čtvrtletí generoval tržby ve výši 59 miliard USD, vedle toho u Saudi Aramco se předpokládají tržby kolem 37 miliard USD.

„Nejvyšší hodnoty 327 USD za akcii dosahoval Apple v polovině února, tedy před propuknutím tržní paniky v důsledku šíření nákazy. Po velkých cenových korekcích se na dané hodnoty dokázal rychle vrátit už začátkem června. S tím se však nespokojil a po dosažení původního vrcholu ke dnešku přidal dalších víc jak 36 %. Od začátku roku již zhodnotil téměř o 49 %,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Zisky amerických společností

Za poslední červencový týden se zvýšil podíl firem zahrnutých do amerického akciového indexu S&P 500, které zveřejnily své hospodářské výsledky za druhý kvartál, z 26 % na nadpolovičních 63 %. Aktuální bilance přitom vypadá velice pozitivně, kdy 84 % z nich překonalo očekávání trhu ohledně zisku na akcii. Nejlépe se zadařilo sektorům technologií, materiálů, zdravotnictví a průmyslu. V rámci nich, kromě již zmíněné společnosti Apple, pozitivně překvapily trh i firmy jako Facebook a Amazon. Facebook za čtvrtletí zdvojnásobil zisk. Amazon dosáhnul ziskem na své historické maximum, a to díky 40% nárůstu tržeb.

Největší podíl zklamání v podobě menších zisků na akcii, než předpokládal trh, byl u energetického sektoru a nemovitostního trhu. V obou případech se však jednalo o 31 % společností s horším výsledkem, 6 % v souladu s očekáváním a 63 % firem s vyšším ziskem. To lze hodnotit jako přijatelné. Například ExxonMobile a Chevron vykázaly hluboké ztráty. Chevron byl nucen do výsledku hospodaření zakalkulovat i ztráty způsobené jinými příčinami, které nesouvisely s poklesem globální poptávky kvůli koronaviru. 2,6 miliardy USD musela společnost odepsat kvůli postupnému stahování z Venezuely, které jí bylo nařízeno americkou vládou.

¨ „V konečném výsledku se tak průměrná změna zisku za druhý kvartál u společností indexu S&P 500 (což vychází jak z již uveřejněných dat, tak ze zbylých očekávaných zisků) zlepšila z červnových -44,1 % a týden starého výsledku -42,4 % na -35,7 %. Celkově se ale rozevírají nůžky mezi výkonností velkých technologických společností a ostatních akcií v indexu, které jsou v porovnání k začátku roku stále v mínusu. V součtu je přitom index S&P 500 za daný časový úsek 2,15 % v zisku,“ uvedl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Evropské akcie jsou zajímavé

Evropské akciové trhy ve výkonnosti značně zaostávají, což na druhou stranu může být zajímavé pro investory hledající nové příležitosti. Evropský akciový index EuroStoxx 50 je k počátku roku stále ve ztrátě -13,27 %. Německý akciový index za stejné období ztrácí -5,17 % a například pražský index PX je hluboko v červeném pásmu s -20,29 %. V posledních dnech přitom přichází povzbudivá data. „Ve střední Evropě se podle indexu nákupních manažerů PMI dařilo v průmyslu Maďarsku i Polsku. Obě země svými červencovými výsledky vstoupily do růstové fáze. Obdobných výsledků dosáhla také eurozóna, která se přehoupla do růstové fáze ve zpracovatelském sektoru poprvé od loňského ledna. Kromě Evropy, také čínská průmyslová aktivita zrychlila svůj růst, a to nejvýrazněji za téměř deset let. Investice do neamerických regionů či zlata může podpořit i slabý výhled pro budoucí vývoj dolaru. Rozhodující bude nadále schopnost politické scény USA domluvit se na případném pokračování podpůrných prostředků, průběh nákazy a vztahy s Čínou,“ komentuje vývoj trhu Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.