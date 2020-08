O2 ČR 2Q20 preview: Očekáváme lehce pozitivní čistý dopad koronaviru

To ale bude do velké míry vyváženo rostoucím domácím datovým provozem a zlepšením trendu v hlasovém provozu (také kvůli COVID-19). Příjmy ze Slovenska bude od většího poklesu chránit pokles Koruny vůči Euru. Očekáváme, že firma znatelně zvýší EBITDA marži, což by mělo být umožněno nižším podílem nízkomaržových prodejů hardware, poklesem roamingových plateb a úsporami z nedávné IT transformace a investic do sítě na Slovensku.

Na úrovni EBITDA a čistého zisku tak očekáváme mírný růst na 3,23 mld. Kč, resp. 1,44 mld. Kč, zatímco konsensus (podle údajů O2 ČR) očekává víceméně stabilní EBITDA i čistý zisk na úrovni 3,16 mld. Kč a 1,37 mld. Kč.

Hlavním tématem u akcií O2 ČR je nyní aukce 5G frekvencí, kde by zítra měl ČTÚ zveřejnit finální podmínky aukce se zohledněním připomínek veřejnosti. O2 ČR již na navrhované podmínky kvůli retroaktivitě a neférovosti u podmínek národního roamingu podala stížnost k Evropské Komisi. My očekáváme, že se diskuse kolem aukce ještě protáhne, stávající operátoři již přitom dělají kroky v produktové a cenové politice, aby vstup na trh nebyl pro nového velkého hráče tak atraktivní.