Finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro dohodáře

Žádat o bonus je možné vyplněním jednoduchého formuláře a jeho doručením na místně příslušný finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně. Žádosti lze podávat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti daného zákona, to znamená do 30. listopadu 2020. Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba byla v rozhodném období (od 1. října 2019 do 31. března 2020) alespoň 4 z 6 měsíců z titulu výkonu práce na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této práce z důvodu koronavirové krize buď na straně zaměstnavatele, nebo na straně žadatele.

Novelou zákona se okruh možných žadatelů dále rozšířil i na případy čerpání kompenzačního bonusu pro společníky malých s. r. o. a OSVČ, kde přibyla možnost souběhu jejich činnosti se zaměstnáním z titulu dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které vzniká účast na nemocenském pojištění. Kompletní informace o podmínkách bonusu naleznete zde.

Finanční správa upozorňuje veřejnost, že vyřizování žádostí nebude tak rychlé, jako tomu bylo u bonusu pro živnostníky a společníky malých s. r. o. Důvodem je skutečnost, že zákon stanovuje řadu podmínek pro splnění nároku na výplatu bonusu, které musí pracovníci finančních úřadů důkladně prověřit. „Finanční správa má za sebou proplácení bonusu pro živnostníky a společníky malých s.r.o. Žádostí pro tyto skupiny vyřídila ve velmi krátkém čase více než 900 tisíc, avšak vyřizování žádostí pro dohodáře je komplikovanější, protože o nich nemáme žádné údaje a musíme důkladně kontrolovat splnění zákonných podmínek. Prosíme proto veřejnost o trpělivost. Se zpracováváním žádostí o kompenzační bonusy máme mnoho zkušeností, ale v tomto případě nemůže být proplácení tak rychlé,“ dodala generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Kromě obecných náležitostí musí žádost o kompenzační bonus pro tzv. dohodáře obsahovat: