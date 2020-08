Produkce v průmyslu i nadále výrazně zaostává za loňským rokem (Ranní zpráva z finančního trhu)

Česká ekonomika oživuje. Zvyšuje se i průmyslová produkce, loňských hodnot však zdaleka nedosahuje. V červnu byla podle nás stále meziročně nižší o 12,2 %. Známky oživení již hlásí také německý výrobní sektor, což by měl potvrdit další nárůst továrních objednávek. I ty však zůstanou ve srovnání s loňskem nižší. Dnes zasedá také ČNB, úrokové sazby však s největší pravděpodobností měnit nebude.

ČNB ponechá úrokové sazby beze změny

Ve srovnání se spotřebitelským sektorem je oživení ve výrobním sektoru skromnější. Průmyslová produkce byla oproti loňskému roku pravděpodobně nižší také v červnu. Její propad se však podle nás zmírnil na 12,2 %. K úplnému obnovení průmyslové produkce na předkrizovou úroveň brání nedostatečná poptávka po výrobních statcích, a to především ta ze zahraničí. To se týká jak zboží investiční povahy, jako jsou výrobní stroje, tak také statků dlouhodobé spotřeby, jakými jsou třeba automobily. Meziměsíční nárůst produkce v průmyslu by se měl odrazit ve zlepšení bilance zahraničního obchodu, jejíž přebytek se podle nás zvýší na 8,9 mld. Kč. V meziročním poklesu setrvá rovněž stavebnictví. Stejně jako v průmyslu však dojde k jeho zmírnění.

Pro další vývoj české ekonomiky je dobrou zprávou to, že známky oživení vykazuje také ekonomika našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera. To by měly potvrdit dnes zveřejněná čísla německých továrních objednávek za červen, u kterých se očekává nárůst oproti předchozímu měsíci o 18 %. Meziročně však pravděpodobně zůstanou o necelých 18 % nižší.

Dnes zasedá také Česká národní banka, změna úrokových sazeb se ale všeobecně nečeká. Tuzemská ekonomika dosud vysílá smíšené signály a centrální banka tak vyčkává na její další vývoj. Nejzajímavější tak pravděpodobně bude její nová prognóza. Detailněji jsme o dnešním zasedání psali zde https://bit.ly/33rNG40.

Tuzemské maloobchodní tržby za červen zklamaly

Český statistický úřad včera zveřejnil výsledky maloobchodních prodejů za červen. Ty i nadále zaostávaly za loňskými úrovněmi, když se meziročně snížily o 3,7 %. Na loňských úrovních je naopak čekali analytici a včerejší čísla tak byla pro trh zklamáním. Klesaly především prodeje automobilů. Optimistická očekávání v očích analytiků vyvolaly květnové maloobchodní tržby, které v reálném vyjádření a bez započtení prodeje motorových vozidel vzrostly meziročně o 2 %. V červnu však již takto vyjádřené tržby opět klesaly. Květnový nárůst maloobchodních prodejů byl tak pouze dočasný a souvisel s tím, že velká část spotřebitelů zřejmě uskutečnila nákupy, které v době nouzového stavu a uzavřených prodejen odkládali. České domácnosti tak přece jen zůstávají opatrné a svým výdajům úplně uzdu nepopouští. Současná spotřebitelská poptávka je významně podporována štědrými vládními programy. Ty jsou i důvodem, proč prozatím došlo jen k mírnému nárůstu nezaměstnanosti, která podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí v červenci činila 3,8 %. Více jsme k včerejším datům psali zde https://bit.ly/39Xq20l.

Pozitivně naopak překvapily maloobchodní tržby v eurozóně, když vzrostly meziročně o 1,3 %, zatímco trh počítal s poklesem o 0,2 %.

Koruna na včerejší data moc nehleděla a hrdě dál posilovala. Proti euru se v odpoledních hodinách obchodovala poblíž 26 CZK/EUR. Významně k tomu přispělo obnovené posilování eura k dolaru. Vliv mohly mít i včera zveřejněná data z amerického trhu práce, podle kterých došlo v červenci k výrazně nižší tvorbě pracovních míst, než se čekalo. Zatímco analytici čekali 1,2 milionu nových pracovních míst, ve skutečnosti jich vzniklo jen 167 tisíc. Rychlejšímu nárůstu pravděpodobně bránilo obnovené šíření koronaviru. Dobrou zprávou je však to, že podle revidovaných údajů bylo v červnu vytvořeno o zhruba 2 miliony nových pracovních míst více, než se původně předpokládalo. Posílil také polský zlotý a maďarský forint.