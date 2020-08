Americký nevýrobný ISM PMI index prekonal očakávania

Nevýrobný ISM PMI index z USA v júli vyskočil na 58,1 bodov z 57,1 bodov v predchádzajúcom mesiaci, čím porazil očakávania analytikov na úrovni 55,0 bodov. Dáta poukázali na najväčší nárast v oblasti služieb od februára (pred koronavírusovou krízou).

Obchodná aktivita 67,2 vs. 66,0 bodov v minulom mesiaci, nové objednávky 67,7 vs. 61,6 bodov v minulom mesiaci, nevybavené objednávky 55,9 vs. 51,9 bodov v minulom mesiaci, avšak zamestnanosť klesla na 42,1 z 43,1 bodov v minulom mesiaci, nové vývozné objednávky taktiež klesli na 49,3 bodov oproti 58,9 bodov v minulom mesiaci, dovoz 46,3 vs 52,9 bodov v minulom mesiaci , dodávky od dodávateľov 55,2 vs. 57,5 bodov v minulom mesiaci, zmena zásob 52,0 oproti 60,7 v minulom mesiaci, sentiment zásob 50,0 oproti 55,9 bodov v minulom mesiaci.