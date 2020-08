TOP 3 grafy tohoto týdne: GOLD, DE30, OIL.WTI

Drahé kovy pokračují v rally. Zlato se včera dostalo přes důležitou hladinu 2000 dolarů a dnes přidává další desítky dolarů. Z technického pohledu je zřejmé, že poslední tlak na růst je velmi výrazný. Pokud cena zůstane nad dvoutisícovou úrovní, tak růst bude nadále hlavním scénářem. Cena se nikdy nepohybovala výše než dnes, takže k analýze možné rezistence musíme použít externí Fibo retracement. Nejbližší úroveň odporu leží na ceně 2 155 dolarů, kde se nachází úroveň 127,2 % externího retracementu poklesu s počátkem v roce 2011. Z technického pohledu tak zatím nevidíme bezprostřední hrozící korekci. Pokud by však nastala, tak pod úrovní 2000 dolarů by se měli obchodníci soustředit na další kulatou úroveň supportu, a to na 1 900 dolarech.

GOLD MN interval. Zdroj: xStation5

DE30

Při pohledu na denní graf je zřejmé, že německý index prorazil pod rostoucí trendový kanál. Jedná se o signál možné větší medvědí korekce. Poklesy se nicméně zastavily na supportu definovaném předchozími cenovými reakcemi na 12 290 bodech. DE30 se dnes obchoduje na vyšších úrovních, a pokud současný sentiment bude pokračovat, tak by do hry mohla vstoupit rezistence na 12 930 bodech. Pokud by se býkům podařilo tuto rezistenci překonat, tak by se index mohl pokusit o návrat do rostoucího kanálu a k dosažení úrovně historického rekordu v blízkosti 13 800 bodů by tak již nebylo daleko. Na druhou stranu průraz pod úroveň 12 290 bodů by vydláždil cestu hlubší korekci.

DE30 D1 interval. Zdroj: xStation5

Trh s ropou dosáhl ve středu na čerstvá post-pandemická maxima. Přestože rostoucí momentum oslabilo, tak hlavním trendem zůstává nadále vzestup. Cena WTI prorazila nad úroveň 120 období klouzavého průměru, což naznačilo následný rychlý růst. Býkům se však nejprve podařilo zastavit poklesy na úrovni 38,6 dolarů za barel. Ceně ropy (a také dalších komodit) pomáhá slábnoucí dolar, který ropu dokázal zbavit střednědobé rezistence v blízkosti úrovně 40 dolarů za barel. Další úrovně rezistence vidíme na hladinách 127,2 and 161,8 % Fibo retracementů posledního poklesu.