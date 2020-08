Rakouská policie vrací auta na dálnici

Možná to zní trochu překvapivě, ale i to, co říká titulek, se může stát českému motoristovi, který zamíří například po rakouských dálnicích A 10 nebo A 13 na jih, tedy směrech do Slovinska a Chorvatska nebo do Itálie. Oč se jedná?

Češi ze západních Čech dost často míří na dovolenou k moři třeba přes německý Mnichov a poté na jih přes rakouský Innsbruck směr Bolzano, Veronu a třeba do Benátek. Právě tato trasa u našich jižních sousedů vede po dálnici A 13 a na trase motoristy čeká průjezd brennerským tunelem. A samozřejmě také povinnost platby mýta za osobní vozidlo v jednom směru v ceně asi 10 euro.

To je jedna z příčin, proč mohou někteří motoristé opustit dálnici a zamířit vedlejšími silnicemi dál na jih. Druhým důvodem se mohou stát kolony vozidel na dálnici a snaha vyhnout se dlouhému čekání. Jedno i druhé sebou přináší jiný problém, a to zahlcené běžné silnice měst a obcí podél trasy dálnice. Proto přistoupili místní úřady Tyrolska a policie k zdánlivě neobvyklé akci. V letošním roce od června jsou vozy sjíždějící z dálnice před Brennerem kontrolovány a případně vraceny na dálnici. Opustit ji mohou místní a turisté ubytovaní v daných lokalitách. Ostatní musí znovu najet na dálnici. Toto omezení platí v sobotu od 7 do 19 hodin a v neděli, stejně jako o svátcích, od 8 do 17 hodin. Jen od konce června tak bylo letos přesměrováno zpět na dálnici asi 3000 vozidel. Za celé období tohoto nařízení, bylo využíváno už i v minulosti, jako například od prosince 2019 do dubna 2020, se to dotklo celkem asi 20 000 motoristů.

Nejde o jedinou podobnou akci rakouské policie. Stejně tak postupuje v turistických obdobích i na dálnici A 10 směrem od Salzburgu na jih, na trase do Slovinska a Itálie. Tentokrát totiž může vést některé motoristy snaha vyhnout se mýtu za taurský a katchberský tunel, za něž je celkem stanoven poplatek 12 euro.

Odborníci ÚAMK proto upozorňují české motoristy na daná opatření o víkendech, aby se vyhnuli nesnázím. A těch je při letním cestování po silnicích Evropy už tak dost.