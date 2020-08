Hertz: Rozhodí trh ojetin?

O tom, že celosvětová společnost zabývající se půjčováním vozidel, společnost Hertz, která je v bankrotu, „rozhodila“ trh autopůjčoven, není třeba pochybovat a divit se tomu. Nicméně nyní to vypadá, že ještě navíc zamává i s trhem ojetých vozidel. Jak to? Soud, aby umožnil záchranu společnosti před bankrotem, povolil prodat asi čtvrtinu automobilů pronajímaných dříve zákazníky Hertz. Celkem se jedná o 182 521 aut.

Jelikož je krachující firma hodlá nabídnout o 5 až 15 % levněji, než by bylo za dané vozy adekvátní, je zjevné, že to ovlivní trh s ojetinami. A to jak v Evropě, kde se v bazarech nabízí asi 1,6 milionu aut, tak i v USA. Pro případné kupující starších aut příznivá zpráva, pro prodávající přesně naopak.