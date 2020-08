Bloomberg: Cena za TikTok je velikou otázkou

Microsoft má šest týdnů na to, aby stloukl dohromady podrobnosti k návrhu na koupi amerických operací TikToku, který by se zamlouval Trumpově vládě i akcionářům čínské matky ByteDance. Záludností je tu spousta, především se však nabízí tato otázka: Jakou má byznys s aplikací pro sdílení videí vlastně hodnotu? Napsala o tom agentura Bloomberg.

Analytici střílejí hodnotu amerického byznysu TikToku mezi 20 miliard až 50 miliard dolarů. To je poměrně široký rozptyl, ve kterém se odráží složitosti spojené s rozdělením amerického a globálního byznysu TikToku, stanovením věrohodného čísla o počtu jeho uživatelů a podělením celkového příjmu mezi trhy, o kterém v tomto obchodu jde. Řeč je totiž i o byznysu v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu.

ByteDance, matka TikToku, je zkrátka držený čínský internetový gigant, který loni vydělal v čistém zisku přes 3 miliardy dolarů při tržbách 17 miliard dolarů. Tržní hodnota se vyšplhala na více než 100 miliard dolarů, což vytváří nejhodnotnější start-up na světě, napsal už v květnu Bloomberg.

Jenomže podíly venture kapitálu leží v ByteDance a nikoli v TikToku, takže o valuaci samotného TikToku moc jasno není. Microsoft kromě toho uvažuje pouze o koupi jeho operací ve čtyřech zemích. Podle Daniela Ivese z Wedbush Securities tvoří americké operace TikToku zhruba 40 % celkové valuace ByteDance, což by bylo zhruba 40 miliard USD.

Pokud se to Microsoftu podaří ukočírovat, mohl by z aplikace udělat byznys za 200 miliard dolarů, soudě podle Ivesových odhadů, podle kterých má TikTok v USA zhruba 100 milionů aktivních uživatelů a přináší tržby zhruba 2 miliardy USD. Aplikace by se mohla vydat po stejné trase jako Facebook, který šel na burzu ještě předtím, než rozpumpoval svůj reklamní byznys. TikTok sice ve své aplikaci už začal zobrazovat reklamu, zpeněžení této nejrychleji rostoucí platformy pro sociální média Ameriky je ale pořád v úvodní fázi.

Microsoft se k možné ceně nevyjádřil, a TikTok svou valuaci odmítl komentovat.

Snap Proxy

Podle nejmenovaného zdroje Bloombergu obeznámeného s jednáním v Bílém domě by globální byznys TikToku mohl mít hodnotu zhruba 50 miliard dolarů. Microsoftí akcie v pondělí na to konto stouply o 5,6 %, čímž se tržní kapitalizace tohoto kolosu zvedla o 87 miliard USD. Jenom to by podle zdroje stačilo na zafinancování celé transakce.

Někteří analytici při porovnání sahají po společnosti Snap, která vlastní konkurenční aplikaci Snapchat.

Snap v nejnovější výsledkové zprávě ohlásil nárůst denních aktivních uživatelů o 17 % na 238 milionů, loni reportoval tržby 1,72 miliardy dolarů. Firma má teď tržní hodnotu zhruba 32 miliard dolarů. TikTok by na tom podle jistého bankéře mohl být lépe, protože přilákal populárnější influencery a komunita kolem něj se více angažuje.

Valuace TikToku by se mohla opírat o míru nárůstu jeho uživatelů, ani tento ukazatel ale nedává žádnou definitivní odpověď. Snap měl před IPO v roce 2017 161 milionů denních aktivních uživatelů, Facebook jich měl v březnu 2012 před svou vlastní IPO 526 milionů. To by u Snapu znamenalo tržní hodnotu 138 USD na jednoho uživatele a u Facebooku 198 USD na jednoho uživatele. Kdybychom jako ukazatel použili tržní kapitalizaci na jednoho uživatele Facebooku před jeho IPO, a předpokládali, že TikTok má 100 milionů uživatelů, implikovalo by to valuaci 20 miliard USD, domnívá se analytik Bloombergu Jitendra Waral.

“Největší neznámou je vágní jazyk týkající se ´uživatelů´,” podotýká Waral. “Snap a TikTok se ale liší v tom, že TikToku uživatelé přibývají rychleji, než zaznamenával Snap v USA,” v době svého IPO, podotýká také analytik. “Mohl by tedy odejít s vyšší valuací”. Valuace 50 miliard by podle něj byla skoro dvojnásobnou, než jakou měl Snap v době své IPO, což stojí na zhruba 25násobku příjmu.

Microsoft bude muset překonat i jinépřekážky. Firma se jakožto možný kupec TikToku nepozdává některým jestřábům v čínské otázce, kteří se nacházejí v Trumpově administrativě. Je to na příklad jeho poradce Peter Navarro, podle kterého má americký výrobce softwaru příliš blízko Pekingu. Když Microsoft v roce 1992 vstoupil do Číny, pomohl tam budovat vládní počítačové systémy a instalovat speciální verze operačního systému Windows, které vyhovovaly čínské cenzuře a jejím kontrolám.

Cena za kus rychle rostoucího TikToku by mohla záviset i na tom, zda se Microsoftu podaří vyjednat slevu za to, že si vybral aplikaci, která má před sebou jenom jednu alternativu: že ji zakáže americká vláda. O jeho koupi projevila zájem ještě aspoň jedna další velká firma a někteří investoři by si mohli nabrat menšinové podíly. Microsoft je ale jediným, který rozhovory potvrdil. Jestli se nevynoří nikdo jiný, bude mít ještě větší vyjednávací sílu k tomu stlačit cenu trochu dolů. “TikTok na školní ples jiného tanečného partnera nemá,” říká Ives z Wedbush.