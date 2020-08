Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí: Komu se změny vyplatí?

Jak jsme Vás již dříve informovali, v rámci protikrizových opatření bylo mimo jiné navrženo zrušení 4% daně z nabytí nemovitých věcí. Společně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí však dochází také k dalším změnám, a to v zákoně o daních z příjmů. V následujícím článku jsme proto pro Vás připravili shrnutí i těchto změn společně s tím, pro koho je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí výhodné a pro koho nikoliv.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Tuto významnou změnu schválila dne 8. července 2020 Poslanecká sněmovna ČR a 12. srpna 2020 by novelu měl projednávat Senát. Žádné zásadní změny návrhu již nejsou očekávány, a tak je již poměrně pravděpodobné, že návrh brzy úspěšně dojde až na konec zákonodárného procesu. Dle návrhu by měla být daň z nabytí zrušena k 31. březnu 2020, a tudíž by již neměla zatížit nabytí nemovitostí, u kterých byl související návrh na vklad vlastnického práva podán na příslušný katastrální úřad od 1. prosince 2019 dále. Těm, kteří daň za takovéto nabytí již uhradili, bude vrácena jako přeplatek na dani.

Další změny v zákoně o daních z příjmů

Spolu se zrušením daně z nabytí však dochází k následujícím změnám v oblasti daně z příjmů:

prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí nabytých od 1. ledna 2021 dále ze současných 5 nově na 10 let, a

u hypoték uzavřených od 1. ledna 2022 by mělo dojít ke snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (dle původního návrhu měla být možnost odpočtu pro hypotéky dokonce úplně zrušena).

Co to tedy znamená a komu se změny vyplatí?

Dle dosavadní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí nové stavby nebo jednotky, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru užívanou společně s bytem. Jednoduše řečeno osoba, která kupuje novou nemovitost (např. přímo od developera), pak při splnění podmínek neplatí daň z nabytí nemovitých věcí. Zároveň má však možnost uplatnění odpočtu úroků z hypotéky od základu daně z příjmů, pokud je byt či dům využíván k vlastnímu bydlení (naopak při pronájmu nemovitosti lze zaplacené úroky považovat za daňově uznatelný výdaj spojený s nájmem nemovitosti).

Při nákupu nemovitosti z „druhé ruky“ je pak dle stávajícího znění kupující povinen zaplatit 4% daň z nabytí nemovitých věcí. Zároveň má i v tomto případě možnost uplatnit odpočet zaplacených úroků od základu daně až do výše 300 tis. Kč ročně (tedy při využití nemovitosti k uspokojení vlastní bytové potřeby; při nájmu nemovitosti jsou úroky opět uplatnitelné od základu daně v plné výši bez omezení).

Co z výše uvedeného vyplývá?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí přinese pravděpodobně největší výhodu těm, kteří kupují tzv. investiční byty z „druhé ruky“ pro účely nájmu. Tyto osoby ušetří nově zrušenou daň z nabytí nemovitých věcí a zároveň se jich nedotkne omezení výše odpočtu úroků od základu daně, jelikož zaplacené úroky u nich představují daňově uznatelný výdaj vynaložený na dosažení příjmů z pronájmu, a to bez omezení výše tohoto výdaje. Stejně tak se jich toto omezení nedotkne ani v případě pořízení starší nemovitosti pro vlastní bydlení, pokud si pospíší a hypoteční úvěr uzavřou do konce roku 2021.

Neutrální budou změny pro ty, kteří v dohledné době pořídí novou nemovitost (pro jakýkoliv účel) se současným uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru do konce roku 2021, jelikož stejně jako doposud nebudou hradit daň z nabytí nemovitých věcí, a stejně tak i úroky z hypotéky budou odčítat od základu daně podle stejných pravidel, jako doposud.

Naopak nejméně výhodné budou přijaté změny pro osoby, které pořídí novou nemovitost za účelem vlastního bydlení na hypoteční úvěr od roku 2022. Ty by při splnění stanovených podmínek daň z nabytí bývali neplatili ani podle dosavadních pravidel, a zároveň budou nově omezeni ročním limitem pro odpočet úroků ve výši 150 tis. Kč. Ten však s ohledem na dlouhodobě rostoucí ceny nemovitostí nemusí být v řadě případů dostatečný.

Potřebujete-li poradit s daněmi, neváhejte se na nás obrátit.