Lidé spotřebovávají zásoby potravin a vrací se do obchodů

"Automobilky stále hlásí problémy s odbytem. Nižší poptávka zákazníků vedla ke snížení cen vozů v základní výbavě. Ty ve druhém čtvrtletí letošního roku zlevnily o 3,2 procenta," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle červnových dat očištěných o kalendářní vlivy došlo k meziročnímu snížení maloobchodních tržeb o 2,0 procenta. K výraznému poklesu tržeb o 10,8 procenta došlo u pohonných hmot. Pokles tržeb o 3,8 procenta byl zaznamenán u potravin. Naopak u nepotravinářského zboží tržby vzrostly o 1,4 procenta.



Bez očištění dat o kalendářní vlivy dopadly statistiky maloobchodních tržeb lépe, protože v červnu 2020 bylo o dva pracovní dny více než v červnu 2019. Neočištěné statistiky tak hovoří o meziroční stagnaci maloobchodních tržeb. Na datech je zřejmé, že lidé již panicky nevykupují trvanlivé potraviny a spíše konzumují své zásoby. Na čerpacích stanicích se však stále projevují meziročně nižší ceny pohonných hmot způsobené poklesem ceny ropy.





Nejvyšší zájem přetrvával o nákupy zboží přes internet a zásilkové služby, kde byl vykázán růst tržeb o 27,8 procenta. Mnozí lidé se sice vrátili k nákupům do kamenných prodejen, nicméně trend postupného přechodu k online nakupování je zřejmý. Do budoucna lze očekávat, že firmy budou investovat do svých e-shopů a budou optimalizovat množství svých poboček.



Ve specializovaných prodejnách se zvýšily nákupy sortimentu pro domácnost. Rovněž narůstaly nákupy počítačového a komunikačního vybavení. Naopak pokles tržeb zaznamenaly prodejny s oděvy a obuví, které se musí vypořádávat s nepovedenou jarní sezónou a deštivým létem.



Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel se meziročně snížily o 17,3 procenta. Neočištěné tržby klesly o 11,8 procenta. Přestože lze červen hodnotit výrazně lépe než předchozí měsíce, stále je zřejmý problém automobilek s odbytem. V důsledku tohoto vývoje došlo k mírnému snížení cen nových automobilů.