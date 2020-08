Zbytek týdne poskytne významný objem českých dat

Ani ve čtvrtek si ČSÚ neodpočine, když zveřejní údaje týkající se průmyslové produkce . U té očekáváme podobný vývoj jako v otázce maloobchodního sektoru, a tedy meziměsíční růst. Meziroční propady by se měly zmenšovat (viz graf). Jedno z problematických míst však bude i nadále představovat zejména automobilový průmysl , přičemž zahraniční poptávka po jeho produkci se bude na žádoucí úroveň navracet pomaleji. I proto by k významnějšímu zlepšení situace v průmyslovém sektoru mělo dojít až v průběhu příštího roku, kdy by měl vzrůst o 8,2 %, zatímco letos bychom měli být svědky propadu kolem 10 %.

V neposlední řadě se během čtvrtečního dne odehraje zasedání bankovní rady ČNB. Centrální banka by měla ponechat nastavení měnové politiky beze změny, když významnější by mělo být představení nové prognózy. Ta by mohla poskytnout určité náznaky ohledně budoucího vývoje monetární politiky, avšak by se neměla příliš lišit od poslední makroekonomické prognózy. V rámci našeho výhledu tak předpokládáme, že úrokové sazby setrvají na stabilní úrovni po celý letošní rok. K prvnímu pohybu směrem vzhůru by mohlo dojít ve třetím čtvrtletí příštího roku, když důvodem růstu sazeb budou sílící inflační tlaky pramenící z oživení české ekonomiky, a tedy spotřebitelské poptávky.



Zítra pak bude vedle české měnové autority zasedat také ta britská, která naposledy jednala o měnově-politických nástrojích kolem poloviny června.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny