Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2020

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí letošního roku vyrobeno 15 tisíc tun masa (bez drůbežího), což je o 617 tun méně než loni ve stejném období. Vzrostla produkce hovězího a telecího masa, pokles byl zaznamenán u vepřového masa a masa skopového vč. kozího.

V 1. polovině roku 2020 dosáhla produkce masa (bez masa drůbežího) v Jihomoravském kraji 15,0 tisíc tun jatečné hmotnosti, v 1. pololetí roku 2019 to bylo 15,6 tisíc tun. Pokles tak činil 3,9 %. Kraj se na republikové hodnotě podílel 10,8 % a jeho objem výroby byl mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) čtvrtý nejvyšší. Největším producentem masa byl Jihočeský kraj (26,7 tisíc tun), nejméně se ho vyprodukovalo v Karlovarském kraji (352 tun). Vepřové maso tvořilo převažující část výroby v Jihomoravském kraji (89,4 %), desetina vyprodukovaného objemu masa v kraji připadala na maso hovězí s telecím.

Tab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

Měřicí jednotka Leden až červen 2019 2020 rozdíl 2020-2019 index 2020/2019 Výroba masa (bez drůbežího) z toho: hovězí a telecí maso vepřové maso skopové a kozí maso Porážky:skot celkem z toho: býci jalovice krávy telata prasata ovce1) jehňata Průměrná živá hmotnost: skot býci prasata2) ovce1) jehňata tuny jatečné hm. tuny jatečné hm. tuny jatečné hm. tuny jatečné hm. kusy kusy kusy kusy kusy kusy kusy kusy kg živé hm./ks kg živé hm./ks kg živé hm./ks kg živé hm./ks kg živé hm./ks 15 622 1 560 14 059 3 4 622 2 706 808 988 108 154 559 32 200 624,8 706,7 115,8 38,9 24,2 15 005 1 592 13 411 1 4 612 2 862 587 1 034 115 146 056 12 117 638,3 712,6 117,4 45,8 23,5 -617 32 -648 -2 -10 156 -221 46 7 -8 503 -20 -83 13,4 5,9 1,6 6,9 -0,7 96,1 102,1 95,4 48,9 99,8 105,8 72,6 104,7 106,5 94,5 37,5 58,5 102,1 100,8 101,4 117,8 97,0

1) bez jehňat

2) bez prasnic a kanců

Množství hovězího a telecího masa vyrobeného v lednu až červnu letošního roku představovalo 1,6 tisíc tun jatečné hmotnosti, meziročně vzrostlo o 32 tun (o 2,1 %). V mezikrajském porovnání je to sedmá nejvyšší

KOMENTÁŘ

výroba a na republikovém celku se podílela 4,5 %. Vepřového masa bylo v kraji vyprodukováno 13,4 tisíc tun, oproti 1. polovině předchozího roku tak propad činil 4,6 %. Výroba v kraji byla třetí nejvyšší (po Jihočeském kraji a kraji Středočeském vč. hl. m. Prahy) a na republikové hodnotě se podílela 13,0 %. Produkce skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji se oproti minulému období snížila o polovinu a přesáhla 1 tunu jatečné hmotnosti. Podíl kraje na republikové hodnotě se tak snížil o 0,8 procentního bodu na 1,7 %.

V Jihomoravském kraji bylo v letošních prvních šesti měsících poraženo celkem 4,6 tisíc kusů skotu, což je stejný stav jako v loňském pololetí (resp. pokles o 10 kusů). U býků, krav a telat byl zaznamenán nárůst v poražených kusech, jalovic bylo poraženo naopak méně – o více než čtvrtinu. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 638,3 kg, což je meziročně o 13,4 kg více. Hmotnost přesahovala i průměrnou republikovou hodnotu, a to o 54,8 kg. Počet poražených prasat meziročně poklesl o 5,5 % na 146,1 tisíc, přičemž průměrná živá hmotnost prasete mírně vzrostla (o 1,6 kg). V kraji bylo poráženo 12 ovcí, to je o 20 ovcí méně než v 1. pololetí loňského roku. Jejich průměrná hmotnost se ale zvýšila o 17,8 % na 45,8 kg. Méně bylo poraženo také jehňat, pokles přesahoval dvě pětiny. Živá hmotnost jehněte dosáhla 23,5 kg, což je meziročně o 3 % méně.

Graf Výroba hovězího a vepřového masa v 1. pololetí v letech 2010 až 2020

