Nikola, Tesla a akciové modly

Ředitel společnosti Nikola hovořil na CNN Business o tom, jak se jeho firma liší od Tesly: Zejména tím, že se zaměřuje na elektrotahače a náklaďáky. Nejde přitom jen o výrobu a prodej vozidel samotných, ale o přesun příjmů z energií. Trevor Milton tvrdil, že pokud koupíte naftový tahač, tak ropné firmy z každého dostanou asi 750 000 dolarů příjmů z jeho provozu. A Nikola chce tyto příjmy získat tak, že bude sama prodávat vodíkovou energii pro své tahače. Ve výsledku tak na každém z nich dosáhne tržeb asi pětkrát vyšších, než třeba Volvo. Dnes trochu více o Tesle a Nikole.



I u Tesly se hovoří o tom, že pokud na ní hledíme jako na pouhou automobilku, jde o příliš zúženou perspektivu neodrážející její plný potenciál. Tedy například to, že podle optimistů by mohla úplně změnit energetické systémy domácností a firem díky svým bateriím. Trevor Milton na CNN reagoval i na názor pana Muska, podle které jsou vodíkové články pro auta hloupým nápadem. Ředitel Nikoly ale míní, že neexistuje jedno univerzální řešení a třeba pro lety do vesmíru se zase nepoužívají elektrické baterie. Ve vztahu k Nikole a tahačům to prý konkrétně znamená, že za hranicí zhruba 300 mil začíná být výhodnější používat vodíkové články a jejich výhoda získává na důležitosti i v případě těžších vozů, respektive nákladů.





Elektrické hokejky



Nikole jsem se tu z fundamentálního a valuačního hlediska věnoval před časem, když její kapitalizace dosahovala 24,5 miliard dolarů. Tehdy mi vycházelo, že firma by do deseti let musela na volném toku hotovosti generovat asi 1,4 miliardy dolarů. Pokud by hotovostní marže dosahovaly například „fordovská“ 4 %, musela by firma generovat tržby kolem 35 miliard dolarů. Nyní je kapitalizace zhruba poloviční, takže můžeme tato čísla zhruba vydělit dvěma. U Tesly se s podobnou logikou dostáváme na úplně jiná čísla (tržby více než 200 miliard dolarů), ale u obou společností platí, že relativně k současným výsledkům jejich valuace implikují velké „hokejky“.



Tesla, Nikola, Amazon?



Trevor Milton ve zmíněném rozhovoru uvedl i to, že na pickup Badger nyní čeká 1500 lidí – zaplatili již zálohu ve výši 5 000 dolarů na dodávku v roce 2022, cena bude 60 – 90 000 dolarů a vůz by měl mít dojezd 300 mil na baterii a 600 mil na vodík. Ředitel k tomu dodal, že zálohy na truck od Tesly dosahují mnohem nižších částek a u jeho aut je tedy mnohem pravděpodobnější, že zákazníci auta nakonec skutečně koupí. Čímž se dostáváme k tomu, co bude asi obě firmy dlouho provázet, a to je vzájemná rivalita.



Před časem jsem tu psal o aktivech a akciích s vysokým emočním nábojem. Mezi ně bezesporu patří i Tesla, která bývala hojně zatracována, nyní si prochází opačným pólem cyklu. Pod videem se zmíněným rozhovorem tak lze najít řadu útočných komentářů vůči Nikole a jejím CEO, implicitně, či explicitně stojících za Teslou. Někdy mi tak připadá, že kolem některých akcií se vytvořil snad až kult. A nemá cenu dlouze rozebírat, že snad nic nemůže být vzdáleno skutečnému investování, než vzývání nějaké akciové modly.



Co by měl ve vztahu k výše uvedenému zvažovat skutečný investor? Podle mě by měl brát vážně v úvahu to, že Tesla i Nikola mohou měnit celá odvětví (nejen výrobu automobilů). Ale taková změna ještě neznamená, že budou prosperovat a vydělávat svým akcinářům miliardy dolarů implikované současnými kapitalizacemi. Tedy miliardy dolarů, které mohou implikovat návratnost kapitálu dosahovanou spíše v odvětvích, kde je konkurence sporá a kde je firma chráněna velkými bariérami vstupu.



Můžeme samozřejmě poukázat na Amazon a na jeho schopnost penetrovat, měnit a zároveň vydělávat. Jeho návratnost vlastního jmění se totiž pohybuje kolem 20 % a návratnost investic kolem 10 %, což je bez velkých kalkulací vysoko nad odpovídajícími požadovanými návratnostmi. K tomu bychom mohli dodat, že Tesla a Nikola mají daleko větší prostor pro získání technologických bariér vstupu, než online retail. Jenže už nyní tu je nejen Nikola a Tesla, ale řada dalších firem s podobnými ambicemi, často z Číny. Není tak nejlepším vodítkem pro dlouhodobý výhled přece jen současný stav klasických automobilek s relativně nízkými návratnostmi kapitálu kvůli ostré konkurenci?



Není možným řešením v podobných situacích, kdy se před námi odvíjí přelomové změny, „nudná“ diverzifikace? Bylo by vlastně docela zajímavé zjistit, kolik lidí/investorů posmívajících se Nikole, či útočících na Teslu, přemýšlelo o tom, že by si mohli koupit akcie obou a fandit oběma. Už proto, že tu nutně nehovoříme o hře s nulovým součtem. I když na druhou stranu platí, že pokud půjde Nikola, Tesla a další podobné firmy fundamentálně nahoru, něco musí jít dolů. Možná tradiční automobilky, ropné firmy, či třeba některé utility?

Foto: Nikola