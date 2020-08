Euro začíná být příliš horké zboží

Na trzích se poslední týdny dějí věci, které nejdou vždy úplně jednoduše vysvětlit. Některým trhům však stačí, když jim pomůže například jiná měna a mírně lepší očekávání. Na devizovém trhu je v tuto chvíli nejžhavějším zbožím měnový pár EURUSD, který každým dnem boří rezistence v pohybu a pokračuje v silném růstu. Euro přitom nemá v zádech kdovíjak silný fundament a k růstu mu pomáhá hlavně slabší americký dolar a rychlejší odezva zákonodárců na potřeby fiskálních stimulů. Jak dlouho může, ale tento růst vydržet?

Většinou dolar, ale také fiskální podpora

Na forexu trhu platí nepsané pravidlo, a to čím déle trvá růst jednoho z měnového párů, tím hlubší a bolestivější bude jeho korekce. Podobné obavy nyní můžeme sledovat na páru EURUSD, který poměrně rychle překonal nejvyšší úrovně z roku 2019 a poté dokonce nejvyšší úrovně z června 2018, kde se však jeho růst již zastavil. Nebo možná bychom měli podotknout, že se spíše zastavil propad amerického dolaru. To je totiž hlavní katalyzátor růstu na euru a ostatně i na dalších měnách, ale třeba také na zlatě.

Euro však pomáhají i další, paradoxně za normálních okolností spíše negativní faktory. EU přišla s fiskálním balíčkem, který je nad rámec fiskální pomoci v jednotlivých zemích. K tomu všemu musíme přičíst mohutné nákupy dluhopisů formou kvantitativního uvolňování od ECB a investoři na euru odhadují správně, že ekonomické oživení bude v Evropě pravděpodobně rychlejší, než na druhé straně Atlantiku. Tam má americký dolar problémy s šířícím se koronavirem a hlavně agresivním FEDem, který zvětšuje množství peněz v ekonomice a nafukuje bubliny na realitním, dluhopisovém a akciovém trhu.

Otazníky nad zahraniční poptávkou

Poslední dobou však vypadá dolar trochu přeprodaně a rychlost jeho propadu může být možná až alarmující. Netřeba připomínat, že evropská ekonomika se před pandemií nenacházela ve zrovna extrémně výhodné pozici a po potřebě fiskálních stimulů volalo několik předních zákonodárců včetně prezidentky ECB Christine Lagardeové. Pandemie koronaviru tak přišla ve správný čas, kdy ekonomika potřebovala restartovat a velikost fiskální a monetární pomoci by měla dostatečně pomoci ekonomice znovu k růstové trajektorii. Otázkou je zahraniční poptávka, která klesala již v roce 2018 a 2019. Nebude tedy záležet jen na Evropě, ale také na Číně, jelikož největší ekonomikou je Německou, které je závislé na expanzi zahraničního obchodu.

Další vývoj napovídá spíše korekci

Jak zaznělo, tak lze nyní očekávat na EURUSD spíše korekci, což se děje už nyní. Hloubka korekce může být zbržděna neschopností amerického kongresu se dohodnout na fiskální podpoře americké ekonomiky a dolar by tudíž mohl po krátkodobé korekci pokračovat v poklesu. Na obou stranách však vidíme přepadanost i překoupenost s tím, že euro má nyní prostor korigovat minimálně k 1,1495 nebo uzavřít gap na 1.1370. V případě růstu by euru také nestálo příliš v cestě až na konsolidaci, která předcházela na začátku roku 2018 výprodeji. To byla však situace trochu jiná a americký FED agresivně zvyšoval sazby, to se nyní zcela jistě dít nebude.