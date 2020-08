Obchodování kryptoměn – vše co potřebujete vědět v roce 2020

Od doby, kdy na přelomu let 2017/18 zaplňoval bitcoin novinové titulky, se mnohé změnilo. Trading kryptoměn se stal oblíbenou činností jednotlivců i institucionálních investorů. Obecně však lze říct, že existují dva hlavní důvody, proč se lidé vůbec zajímají o kryptoměny. A těmi důvody jsou 1) uvědomění si skutečnosti, jakou revoluční změnu nám kryptoměny a technologie blockchainu vlastně přináší, a 2) potenciál vydělat bezprecedentní množství peněz v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Tyto dva důvody jdou ruku v ruce, ale ten druhý důvod, zdá se, převažuje.

Vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou relativně novými aktivy s malou kapitalizací, minimálně ve srovnání se zavedenými investičními assety jako je zlato nebo stříbro, jsou stále velmi volatilní. To jednoduše znamená, že je možné při obchodování kryptoměn vydělat prostředky, které nejsou na klasických trzích možné. Ale s potenciálním ziskem roste také riziko, že cena se pohne opačným než námi požadovaným směrem a při obchodování dojde k náhlým ztrátám, které mohou být v obrovských objemech. Některé kryptoměny jsou schopné vyrůst o stovky procent denně, aby další den byli v korekci klidně o polovinu své ceny. Orientace v obchodování kryptoměn je tedy neuvěřitelně obtížná, ale pokud se budete držet alespoň těchto pár základních pravidel, jste na dobré cestě stát se profitabilním obchodníkem kryptoměn.





Kterou kryptoměnu si mám koupit?

Pokud bychom chtěli popsat obchodování s kryptoměnami dvěma slovy, použili bychom asi sousloví “divoký západ“. V současné době existuje více než 5000 kryptoměn a toto číslo se navíc každým dnem zvyšuje, jak nové projekty vstupují do kryptosféry. Jen velmi málo z nich je nějakým způsobem regulováno a jiným spekulace znesnadnily přijetí širší veřejností. V posledních několika měsících jsme zanalyzovali 500 nejvýznamnějších kryptoměn a zjistili jsme, že méně než 50 z nich bylo opravdu životaschopných investic a pouze asi 30 bylo stále ekonomicky aktivních, tedy mělo dostatečnou likviditu. Většina z těchto 50 se nachází v TOP 200 kryptoměn dle CoinMarketCap. Není tedy příliš odvážné předpokládat, že z těch zbývajících 4500 kryptoměn jich není mnoho, které stojí za pozornost nebo dokonce za investici. Ve statistickém vyjádření to znamená, že méně než 0,01 % kryptoměn je hodné investice. Jak ale můžete zjistit, která kryptoměna je dobrá? Jak vyhodnotit, do které kryptoměny je vhodné investovat?





Jak zjistím, která kryptoměna je vhodná pro investici?



Vytipovat si kryptoměnu, do které je vhodné investovat, není snadné. Když jsme si dělali naše vyhodnocení TOP 500 kryptoměn dle CoinMarketCap, použili jsme těchto 5 kritérií.

1. Zalistování na burzách

Je daná kryptoměna zalistovaná na některé z kryptoměnových burz s dobrou reputací? Třeba na Binance, Coinbase, Kraken, Bitstamp nebo Gemini? Pokud není, je důležité se podívat, proč. Některé novější projekty jsou zalistované na 1-2 menších kryptoměnových burzách a na těch známějších bývají zapsány až později, jelikož ty mají pro zalistování nastaveny vyšší standardy. Proč se tyto standardy liší u velkých a malých burz? To je správná otázka a existují na ní dvě odpovědi. Zaprvé jde o samotné vedení velkých burz. CEO burzy Binance Changpeng Zhao stejně jako třeba bratři Winklevossovi, majitelé firmy Gemini, berou adopci kryptoměn jako srdeční záležitost. Proto jsou opatrní a nechtějí listovat na svoji burzu velké množství nekvalitních mincí, které by jim poškodily pověst. Proto dělají před listingem hloubkový výzkum daných kryptoměn. Zadruhé hraje roli regulace. Burzy jako Coinbase, Kraken nebo Gemini přijímají zvláštní opatření, aby zajistily, že jejich práce nevybočuje z mezí zákona, zejména tedy zákona Spojených států. To však neplatí pro jiné burzy z různých koutů světa, kterých je více než 200. Ty naopak hledají konkurenční výhodu oproti zavedeným burzám typu Coinbase nebo Binance tím, že zariskují a listují i méně známé a prověřené kryptoměny. Pokud je obchodníci opravdu chtějí, musí je tedy nakoupit u nich a burza následně vydělá na poplatcích spojených s obchodováním.



2. Tým vývojářů



Druhou věcí, na kterou se musíme podívat v naší analýze je, kdo vlastně stojí za vývojem dané kryptoměny. Je to nějaká známá osobnost z vývojářské komunity? Nebo je to nějaký neznámý programátor případně někdo s pohnutou historií? Vezměte si třeba Basic Attention Token (BAT). Ekosystémem pro BAT tokeny je Brave prohlížeč, který je známý svým zaměřením na soukromí a který byl vyvinut Brendanem Eichem. Tím stejným Brendanem Eichem, který je spoluzakladatelem Mozilly a tvůrcem programovacího jazyka Javascript. Ačkoliv BAT nemusí být notně na prvním místě žebříčku dle CoinMarketCap a ani v jeho TOP 10, když se však podíváme na tým vývojářů, kteří za ním stojí, můžeme vidět solidní background a silné osobnosti z oboru IT, v čele právě s Brendanem Eichem. To nám dává minimálně jistotu, že tým od projektu neuteče po prvním výběru financí.



3. Využití



Tady podle našeho názoru selhává spousta kryptoměn. Bez ohledu na ostatní ukazatele, ve finále bude o dlouhodobém finančním potenciálu daných kryptoměn rozhodovat jejich usecase a snadnost použití neboli adaptabilita. V současné době existuje na trhu až příliš mnoho kryptoměn, který nemají konkrétní využití nebo takové, které není příliš atraktivní pro konečného uživatele. Některé i přes jasný usecase jsou překonány konkurencí, protože nenabízejí nic moc navíc nebo přišly na trh ve špatnou dobu, většinou příliš pozdě nebo v bear marketu, kdy se o používání kryptoměn moc lidí nezajímá.

Potom tu máme spoustu kryptoměn, které se snaží být pouze „o něco lepší Bitcoin“, nebo „o trochu rychlejší Ethereum“. Skutečnost je však taková, že pokud tyto projekty nejsou postaveny na radikálně kvalitnějších podkladech než jejich konkurenti, kteří však mají výhodu „first movers“ v odvětví viz příklad se smart contracts platformou Ethereum, tyto projekty nemají velkou šanci na úspěch. Právě proto, že kryptoměny jako Bitcoin a Ethereum si pro sebe, za řadu let, kdy fungují, získaly svou pověst, velký podíl na trhu, a také největší a nejzkušenější týmy vývojářů. To je ten hlavní důvod, proč nově vzniklé kryptoměny, které chtějí soutěžit s těmito giganty kryptoměnového trhu, musí přinášet něco opravdu přelomového, co by stálo za dlouhodobou investici.



4. Partnerství



Počet značek a brandů, které mají uzavřené partnerství s konkrétní kryptoměnou nebo jejími vývojáři, může být jediným a nejlepším ukazatelem, který můžete použít k vyhodnocení vaší analýzy. Někdo před vámi ze silného týmu si dal totiž tu práci před vámi a udělal pořádný výzkum legitimity dané kryptoměny, než toto partnerství uzavřel. Nejlepším příkladem je pravděpodobně Chainlink, který má uzavřeno partnerství s giganty tech průmyslu, jakými jsou Google, Microsoft nebo Oracle.





Zdroj: terminál CryptoMood





Díky těmto partnerstvím je z Chainlinku jedna z nejlépe zhodnocujících se kryptoměn za poslední rok, a navíc to vypadá, že má ještě hodně prostoru pro růst před sebou. U zveřejňovaných partnerství se však musíte trochu více zajímat, jakého jsou typu. Některé se nemusí ani týkat jejich funkce, ale třeba se pouze jednalo o nějakou dohodu při nákupu hardwaru nebo softwaru dané společnosti. Proto se na druhou stranu partnerstvím uveřejňovaným na webech různých kryptoměn nedá věřit úplně bez ověření této informace a vložení této informace do kontextu. Pokud si nejste jisti, určitě se podívejte i na další charakteristiky dané kryptoměny, než do ní budete investovat.





5. Ekonomická aktivita



Je kryptoměna, do které chcete investovat, ekonomicky aktivní? Mají dostatečnou likviditu? Jak již bylo zmíněno dříve, z 50 nejlepších kryptoměn podle předchozích 4 kritérií, byla téměř polovina prakticky mrtvá. V posledních několika měsících nebo dokonce letech nedošlo u těchto kryptoměn k větším obchodním objemům, u spousty z nich cena pomalu uvadala a víc a víc se blížila nule. To může být u investice velice depresivní, protože některé z těchto projektů se zdály slibné, měli zajímavý usecase i solidní tým. Jako třeba Selfkey, kryptoměna, která se snažila poskytnout alternativu ke stávajícím KYC řešením (od té doby klesla v žebříčku do sedmé stovky). Faktem je, že i když jsme si ověřili všechny předchozí kritéria, nemusí to znamenat nic, pokud se daná kryptoměna neobchoduje a nemá dostatečnou likviditu. Ta se navíc může stát pouhou obětí všech možných pump&dump skupin, které cenu jednorázově vystřelí do výšin, aby následně spadla na předchozí hodnoty nebo dokonce níž.



Nakonec nezapomeňte zkontrolovat burzy, na kterých se daná mince obchoduje. Ačkoli CoinMarketCap může vykazovat vysoký objem obchodování za 24 hodin, pokud se podíváte na tyto údaje zblízka, zejména na obchody v rámci 30 minut nebo 1 hodiny, můžete si udělat jasnější obrázek o tom, zda a jak je mince skutečně obchodována a jestli se nejedná pouze o tzv. washtrading, kdy je obchodování mincí a jejich objemy pouze zdánlivé. Těchto nekalých praktik se bohužel pár burz nezdráhá, proto se snažte držet od takovýchto dále. Poznáte je tak, že během různých časových rámců vykazují objemy v obchodování velké mezery!









Nejlepší kryptoměny pro rok 2020



Nyní, když jsme si prošli tyto jednotlivá důležitá kritéria, uvádíme krátký seznam kryptoměn, do kterých můžete v roce 2020 investovat a důvody, proč se na našem seznamu nachází. Nezapomeňte, že je na vás, abyste si udělali svůj vlastní průzkum. Váš seznam může ve finále vypadat úplně jinak, než ten náš! (Nejedná se tedy o investiční poradenství!)



Bitcoin (BTC) - protože se stále jedná o nejoblíbenější kryptoměnu, která má lví podíl na trhu. Také cena většiny ostatních kryptoměn závisí na ceně bitcoinů a na jeho pohybu. Bitcoin je zároveň také nejvíce prozkoumaná kryptoměna s nejdelší historií a statistickými daty, mnoho výpočetních modelů předpokládá, že její cena v příštích letech a dekádách vzroste řádově.



Ethereum (ETH) - kvůli svému potenciálu. Spousta decentralizovaných aplikací a kryptoměn je postaveno na Ethereum. S jejich úspěchem je spjatá také dlouhodobá cena a úspěch Etherea. Ethereum je zároveň lídr v decentralizovaných financích (DeFi), většina DeFi projektů jako MakerDAO nebo Compound jsou dnes vybudovány právě kolem Etherea.



Ripple (XRP) - díky své efektivitě a partnerství s velkými zpracovateli peněz, jako je Moneygram. XRP má značnou institucionální podporu, a přestože se XRP v kryptoměnové komunitě netěší velké oblibě, díky své technologii může zpracovávat platby mnohem rychleji než většina blockchainů. Díky tomu je nejlepším uchazečem o „ideální“ měnu pro rychlý převod prostředků po celém světě za extrémně nízké náklady (což byl prvotní důvod, proč byl vynalezen Bitcoin).



Basic Attention Token (BAT) - kvůli jeho adopci. Brendan Eich vytvořil Basic Attention Token, který odměňuje uživatele za prohlížení reklam v prohlížeči Brave (který je jinak koncipován jako ad-free browser). Brave browser zaznamenal v posledních letech signifikantní porci adopce díky svým charakteristikám, rychlosti vývoje a desítkám tisíc partnerství.

Cardano (ADA) – kvůli jeho vizím. Charles Hoskinson využil svých zkušeností a znalostí, které získal před lety coby spoluzakladatel Etherea a vytvořil blockchain Cardano, který si dává ty nejvyšší cíle. Cardano se chce stát sociálním a finančním operačním systémem pro lidi, kteří něco takového v současné době nemají. Tato platforma na inteligentní smlouvy má mít v budoucnu zhruba 100x vyšší míru decentralizace než samotný Bitcoin a díky tomu že je založena na konsensuálním algoritmu Proof-of-stake také značně lepší škálování a propustnost transakcí než Bitcoin nebo současné Ethereum 1.0.

Cosmos (ATOM) – kvůli jeho technologii. Vizí Cosmosu je stát se tzv. internetem blockchainů. Stejně jako se internet skládá z různých webů, Cosmos je postaven na množství autonomních blockchainů, tzv. zón, které jsou připojeny k HUBu, jak je nazýván centrální blockchain. Cosmos poskytuje všem připojeným blockchainům doposud nemyslitelnou míru škálovatelnosti a interoperability.





Dlouhodobé obchodování s kryptoměnami vs. krátkodobé obchodování



Když jste si už vybrali, do kterých kryptoměn chcete investovat, musíte se rozhodnout, v jakém časovém horizontu budete obchodovat. Je totiž velký rozdíl mezi krátkodobým obchodováním a tím dlouhodobým. Pravidla, která jsme vám představili v první části článku, se týkají spíše dlouhodobých investic, kteří plánují svoje kryptoměny tzv. „HODLovat“, neboli držet velmi dlouhou dobu.

Hodně traderů využívá obou typů obchodování, tzn. část portfolia má na krátkodobé a střednědobé obchodování a další část takzvaně na HODL. Mnozí z nich dokonce uvádí, že zisky z krátkodobých obchodů jsou podobné jako zisky z dlouhodobého obchodování. To se samozřejmě může lišit kryptoměnu od kryptoměny a od vašich traderských zkušeností a informačních zdrojích.

Pokud byste se rozhodli neřídit se námi uvedenými pravidly, můžete se rovnou vrhnout na méně známé a méně kapitalizované kryptoměny. U těch navíc bývá často i vyšší volatilita a cenové skoky, zároveň mívají i nižší likviditu, jelikož se s nimi obchoduje na omezeném počtu burz. Na paměti byste ovšem v tomto případě měli mít, že stejně jako je u těchto mincí větší prostor pro zisk, je tu stejně tak velký prostor pro ztrátu.

Mezi zkušenými obchodníky kryptoměn je dobře známo, že právě u těchto méně kapitalizovaných projektů se dá dosahovat enormních zisků, ale také obrovských ztrát. Záleží, na jakou kryptoměnu zrovna narazíte a v jakém stádiu svého cyklu se zrovna nachází. Čím více máte však těchto obchodů otevřených, tím je větší šance, že část z nich dopadne špatně, protože zkrátka u těchto projektů nelze s jistotou říci, že bude jejich cena stejná nebo vyšší i za rok nebo dva.



V neposlední řadě je nutné zajistit, aby vámi vložené finanční prostředky byly v bezpečí. A to bez ohledu na to, jaký styl obchodování s kryptoměnami preferujete. Vaše kryptoměny by měly být bezpečně uložené na vaší soukromé peněžence. Tyto kryptoměnové peněženky mohou být digitální nebo hardwarové. Právě ty hardwarové patří k tomu vůbec nejbezpečnějšímu, co na trhu najdete.

V současnosti můžete využít stovky kryptoměnových peněženek. Mezi nejuznávanější patří Atomic Wallet (digitální multi-crypto peněženka) a Trezor (hardwarová multi-crypto peněženka). Pokud již máte nějakou zkušenost s tradingem kryptoměn třeba z nějakých videí nebo seminářů, pravděpodobně jste v nich někdy zaslechly termíny jako „hot wallet“ a „cold wallet“. Hot wallet je místo, kde uložíte kryptoměnu, se kterou chcete obchodovat v blízké budoucnosti. Naopak cold wallet je peněženka, kde máte uloženy svoje kryptoměny, se kterými v blízké době nebudete hýbat. Představiteli cold wallet jsou právě zmiňované hardwarové peněženky jako Trezor nebo Ledger, hot wallet je označení pro digitální/elektronické peněženky, které máte uložené ve svém počítači nebo mobilním telefonu. Vždy mějte na paměti, aby vaše prostředky v bezpečí, a nikdy nezapomeňte na populární přísloví, které odrazuje od držení kryptoměn na burzách:

„Pokud nemáte u sebe privátní klíče, nejsou to vaše kryptoměny.“





Jak být úspěšným obchodníkem s kryptoměnami v roce 2020





Než zavřete tento článek a spustíte si kryptoměnovou burzu s grafy, zapamatujte si ještě pár důležitých věcí.



Za prvé, investujte pouze to, co jste ochotni ztratit. Bob Loukas, uznávaný krypto influencer, doporučuje, abyste neinvestovali do kryptoměn více než 10 % z vašeho celkového kapitálu. Bob také několikrát poznamenal, že toto procento se může měnit v závislosti na vašem věku a druhu závazků, které máte. Mladší investoři mohou obecně riskovat větší část svého jmění, aniž by to mělo katastrofický dopad na jejich život. Existuje však důležitější důvod, proč se doporučuje investovat pouze malou část vašich aktiv, což souvisí s druhým pravidlem obchodování s kryptoměnami.

Zdroj: Twitter @BobLoukas



Investujte strategicky, ne emocionálně! Emoce jsou totiž v tradingu váš úhlavní nepřítel. Pokud se rozhodnete investovat do kryptoměn více než 10 % vašeho celkového kapitálu, nemusíte nutně zbankrotovat, když trh klesá a vaše pozice se zmenšují. V období zvýšené volatility pro vás bude složité udržet vaše emoce na uzdě. Bob Loukas také zdůrazňuje, že to stejné platí, když ceny rostou a kryptoměny jsou v býčím trhu. Stres z čekání na prodejní cenu může být ještě mnohem větší než při sledování, jak vaše portfolio klesá k nule. Zkrátka – trading není pro slabé povahy.

Jak kdysi řekl baron Rothschild, musíte se naučit „nakupovat, když na ulicích teče krev“ a stejně tak poznat ten pravý čas, kdy prodávat. Načasování je totiž nejtěžší věcí na jakémkoli trhu. Ale když si zapamatujete následující radu, může vám to při obchodování pomoci.







Používejte nástroje pro obchodování s kryptoměnami

Terminál CryptoMood a aplikace CryptoMood





Závěrečná rada je vlastně tou nejdůležitější pro váš osobní rozvoj. Udělejte si základní přehled o tom, jak vypadá struktura trhu, jaké máme druhy svíčkových grafů, které svíčky jsou býčí, které medvědí, jak fungují supporty a rezistence. Pro váš trading si můžete zjistit informace o různých indikátorech jako například Moving Averages, Stochastic RSI, MACD, případně různé datově-analytické modely jako Stock To Flow model, Golden Ratio Multiplier, The Puell multiple a mnohé další. Čím víc času studiu trhu věnujete, tím větší budete mít sebejistotu při samotném tradingu.

Nakonec zvažte využití nových aplikací a platforem, jako je CryptoMood. Tyto výkonné obchodní nástroje mohou dělat věci, které vám dokáží zajistit rychlé a relevantní informace o trhu. Těmi informacemi mohou být sledování velkých transakcí na blockchainech (pohyby velryb), prohlížení příspěvků na sociálních sítích, nebo třeba nastavení vlastních upozornění na konkrétní cenu kterékoliv z 5000 existujících kryptoměn. Konkrétně CryptoMood jde však ještě o krok dále, u něj totiž nejde jen o základní agregaci dat. V této aplikaci se generují i další ukazatele jako jsou sentiment zpráv nebo sentiment pro konkrétní kryptoměny, reflektují se zde názory lidí a zejména influencerů a významných zpravodajských kryptoměnových portálů, a to díky využití umělé inteligence. Sledování těchto změn je přesně to, co potřebujete, pokud chcete mít nejlepší šanci na nákupy na dně a prodeje na vrcholu!