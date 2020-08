Komunita českého esportu bude mít za pět let půl milionu osob, v Německu už jde o plnohodnotný sport

Počet českých hráčů věnujících se soutěžnímu hraní videoher dosahuje podle poradenské společnosti Moore Czech Republic úrovně zhruba 350 tisíc. Množství hráčů se celosvětově zvyšuje o 10 až 12 % ročně, Česko by jich tak tímto tempem mohlo mít za pět let 550 až 600 tisíc. Objem peněz v tomto odvětví by zároveň mohl přesáhnout 600 milionů korun. Má tak potenciál přerůst i řadu konvenčních sportů.

Například v Německu již esportové kluby získaly statut neziskových organizací, u nás podporuje rozvoj esportu například svaz Czech Electronic Sport Association (CESA). Cílem svazu CESA je vytvoření stabilního a etického prostředí esportu v České republice a prosazení iniciativy, v jejímž rámci bude esport uznán státními institucemi plnohodnotným sportem. S tím souvisí i formalizace prostředí a definice toho, kdo je esportovým hráčem.

Elektronický sport neboli esport se celosvětově stává významnou součástí sportovního světa, která láká nejen hráče s profesionálními ambicemi, ale také diváky a sponzory. Například loňské mistrovství světa v populární hře League of Legends sledovalo v nejvytíženější moment více diváků (4 miliony) než stream finále ligy amerického fotbalu NFL (3,4 milionu). „V České republice se esport přímo i nepřímo dohromady dotýká zhruba tří milionů lidí. Jádro esportového prostředí čítá řádově 350 tisíc lidí a tvoří jej hráči účastnící se turnajů nebo jejich aktivní fanoušci. To je více, než kolik osob registruje svaz nejoblíbenějšího českého sportu, tedy fotbalu,“ uvádí Tomáš Buriánek, odborník na sportovní problematiku poradenské společnosti Moore Czech Republic.

Český esport má stamilionový potenciál

Pokud by český esport sledoval celosvětový trend růstu o 10 až 12 % ročně, počet aktivních hráčů a fanoušků by za pět let dosáhl 550 až 600 tisíc. Stejně tak by rostl i objem peněz, který esportem ročně proteče. V současnosti podle Moore Czech Republic dosahuje výše zhruba 250 milionů korun a tvoří jej příjmy z technologické podpory, reklamy či sponzoringu. „Popularita esportu stále stoupá a do odvětví vstupují významné společnosti, například z technologických oborů. V tomto kontextu by se český trh mohl v roce 2025 pohybovat na úrovni 600 milionů korun. Již nyní přerůstá nebo má potenciál přerůst řadu konvenčních sportů, a to – na rozdíl od běžných sportů – aktuálně bez podpory na národní úrovni,“ vysvětluje Marcela Hrdá, členka managementu Moore Czech Republic.

Podpora konkurenceschopnosti českého esportu

V sousedním Německu již esport patří mezi běžná sportovní odvětví, esportové kluby zde totiž získaly statut neziskových organizací. Díky tomu došlo k vyjasnění daňových či darovacích vztahů a klubům se tak otevřela cesta, jak získávat finanční podporu. „Česká republika by se tímto příkladem mohla inspirovat, aby byla v budoucnu v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví konkurenceschopná. Nevylučuje se ani začlenění esportu mezi olympijské sporty, což by významně přispělo jeho dalšímu globálnímu rozvoji. Svět videoher je atraktivní zejména pro mladší věkové kategorie, esport je však bezbariérový a lze jej provozovat i ve vyšším věku. Jeho prorůstový potenciál v propojení na jiná odvětví je proto obrovský,“ dodává Petr Šimoník, prezident Czech Electronic Sport Association.