Videokomentář pro 32. týden 2020, dolar pod tlakem, TikTok

Máme za sebou velmi výživný týden, ve kterém FED znovu uvedl, že bude podporovat domácí ekonomiku, dokud bude Spojené státy svírat koronavirus.

Své kvartální výsledky reportovaly za Q2 2020 největší technologické společnosti a investoři byli nadšeni. Po zveřejnění výsledků posílila společnost Apple za jediný den o více než 10 % a stala se nejhodnotnější společností na světě.

V minulé týdnu také skončila schválená podpora 600 USD týdně pro každého Američana, který z důvodu koronakrize přišel o práci. Nyní se již čtvrtý den v řadě rozhoduje, jaká bude podpora v nezaměstnanosti pro následující týdny. Po zveřejnění lze očekávat na indexech a americkém dolaru či zlatu zvýšenou volatilitu.

Žhavým tématem je bezpochyby také situace kolem aplikace TikTok společnosti ByteDance Ltd. Aplikaci TikTok se rozhodl US prezident Donald Trump tzv. zabanovat pro celé Spojené státy, ale nabídl kompromis. Aplikace bude moci působit v USA pod podmínkou, že ji společnost ByteDance Ltd. prodá US společnosti Microsoft Corp, nebo jiné US společnosti. Trump by tak mohl docílit toho, že udeří proti Číně a zároveň nepřijde o mladé voliče, kteří mají aplikaci TikTok v oblibě.

Veškeré hybatele trhů spolu s technickou analýzou vybraných instrumentů rozebírám v týdenním videokomentáři.

Dnešní fundamenty

V 16:00 budou zveřejněny tzv. tovární objednávky za měsíc červen ze Spojených států.

V 22:30 uveřejní agentura API svůj odhad týdenní změny zásob US ropy.

Týdenní videokomentář: technická a fundamentální analýza, náhled na tržní sentiment

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.