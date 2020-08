TikTok budí vášně

Investoři se také upírají k probíhajícímu vyjednávání o podobě nového podpůrného fiskálního balíku a prodloužení stávajících opatření, podle informací by měla být dohoda dosažena do příštího týdne. Pro trhy je další podpora velmi důležitá, jelikož její výpadek by mohl mít znatelně negativní dopad do poptávky a spotřeby, kterou se vládě očividně podařilo udržet na dobré úrovni a díky tomu jsou ekonomická data i přicházející výsledky firem lepší, než se očekávalo.

Výsledky dnes zveřejní například firmy Walt Disney, Activision Blizzard či Fidelity. V Evropě to bude Bayer, BP či Diaego.

Z ekonomické fronty se dnes výraznější data nečekají. Německý Ifo institut již zveřejnil data z průzkumu v automobilovém průmyslu, jež ukázal na červencové znatelné zlepšení očekávání podmínek v tomto průmyslu.

Evropské akciové futures dnes zatím rostou k 0,5%.