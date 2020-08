Rozbřesk: Evropské firmy čekají výrazné zlepšení situace v průmyslu

Předběžný odhad HDP indikující hloubku propadu ekonomiky ve druhém kvartále, nicméně bez jakýchkoliv dalších podrobností, je už za námi, ale červnové statistiky z jednotlivých odvětví přijdou na řadu až ve druhé polovině tohoto týdne. Dozvíme se nejenom to, zda pokračoval nákupní boom českých spotřebitelů, ale zejména, zda se firmám v průmyslu a ve stavebnictví začaly opět plnit zakázkové knihy nebo zda spíš jen finalizují dřívější objednávky a vyčkávají – se zaměstnanci na kurzarbeitu – co bude dál.

Bude to docela jasný signál nejenom pro sílu nadcházejícího oživení, ale tato informace může vysvětlit, co stojí za zlepšením nálad v ekonomice. Zda je to „pouze“ oddechnutí si po „opadnutí“ první vlny, respektive uvolnění restrikcí, nebo zda se ekonomika oklepává z koronašoku rychleji, než jsme si původně představovali. Jak to tedy ve skutečnosti je, můžeme sáhodlouze diskutovat nebo si raději počkat na aktuální čtvrteční čísla.



V každém případě měkké ukazatele za červenec znovu potvrdily lepšící se kondici – nebo spíše náladu – v českém i evropském průmyslu. Český index nákupních manažerů (PMI) sice ještě zůstal pod rozhodnou hranicí 50, nicméně ten německý, francouzský, dokonce italský a španělský je už nad ní. Nejenom že se vrátil na předkoronovou úroveň, ale rovnou atakoval zhruba dvouletá maxima. Znamená to, že tamní firmy očekávají výrazné zlepšení situace v průmyslu, byť dál především pokračují v dokončování dřívějších zakázek a ve snižování zaměstnanosti, neboť příliv nových objednávek ještě stále není dostatečně přesvědčivý.

České firmy, podle tohoto průzkumu, dokonce dál čelí poklesu nových zakázek, i když ten už není tak dramatický jako v předchozích měsících. Takže zatím to vypadá stále tak, že za zlepšením českého PMI je spíš náběh dříve omezené produkce a přesvědčení, že další měsíce budou lepší. A o to víc stojí za to sledovat čtvrteční statistiky nových zakázek, a s ohledem na váhu v ekonomice objednávky v automobilovém průmyslu. Už dříve bylo zřejmé, že „díky“ emisní politice EU bude rok 2020 pro automobilky těžký. Po nástupu koronakrize bude možné považovat dvacetiprocentní propad ještě za dobrý výsledek.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna v průběhu včerejšího obchodování – podobně jako ostatní měny v regionu – mírně ztrácela a odpoledne prolomila hranici 26,30 EUR/CZK. Nepomohla jí tak ani příznivější domácí i evropská PMI a náladu na trhu určoval globální sentiment. Český trh nicméně už tento týden může povzbudit ČNB, která bude ve čtvrtek jednat nad novou prognózou o nastavení měnové politiky. Sice se od centrální banky ani tentokrát nečeká žádná akce, avšak potvrzení stability sazeb na delším horizontu (a žádné nekonvenční zásahy) by trh ocenit mohl. Ve stejný den budou navíc k dispozici nejnovější statistiky zakázek v průmyslu a ve stavebnictví, které ukážou, zda všeobecně se lepšící nálada v ekonomice stojí nejenom na víře v lepší budoucnost, ale i na obnovené poptávce.



Zahraniční forex

Dolar se v průběhu včerejška vzpamatoval a prozatím vzdal snahy o testování hranice 1,20 EUR/USD. Zprávy z eurozóny v podobě PMI byly veskrze pozitivní, nicméně tentokrát americkou měnu mohly podpořit i slibné domácí výsledky. Šlo především o ISM, který předčil očekávání trhu a který ukazuje velmi silný nárůst nových zakázek, byť firmy dál pokračují v redukci zaměstnanosti. Dnes jsou na pořadu dne nové zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby a očekávání i tentokrát (krátkodobě) nahrávají spíše dolaru.