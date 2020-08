Oči upřené na výnosy technologických firem

Po holubičích signálech Fedu je jasné, že sazby zůstanou delší dobu nízké. V rámci indexu ASX 200 si nejvíc polepšily akcie zdravotnických a technologických firem. Zároveň to hraje do karet všem, kdo sázejí na zdánlivě nekonečné momentum a na růstové akcie , jejichž ocenění zvyšují hlavně rekordně nízké sazby, které tu s námi evidentně vydrží ještě celé roky.

Nabuzení způsobené podporou za každou cenu ovšem pomalu doznívá, americké futures se obchodují níže a nabídková cena za dolar klesá. Patrná byla také averze vůči riziku v souvislosti s tím, jak začali investoři zohledňovat rostoucí daň , kterou si Covid-19 vybírá na globální ekonomice , paralýzu Kongresu, stejně jako výnosy technologických titánů Applu, Amazonu a Alphabet , které byly zveřejněny. Také zvýšený počet případů ve Victorii a v Tokiu a rekordní počet úmrtí v Texasu trochu zchladily šílenství vyvolané snahou centrální banky zachovat přizpůsobivou monetární politiku za každou cenu a zcela odtrhnout ceny aktiv od reality . Horečnaté chování způsobené přebytkem likvidity je dobře patrné z dat společnosti Robinhood, která ukazují obrovskou vlnu zájmu intradenních obchodníků o akcie firmy Kodak. Podle údajů ze stránky Robintrack přidalo tyto akcie v nějaké formě do svého portfolia během posledních 24 hodin zhruba 43 000 uživatelů platformy Robinhood. Objevují se navíc spekulace, že Kodak vyvinul vakcínu proti viru. V jednom okamžiku dosáhlo zvýšení ceny u těchto akcií téměř 700 %.

I když se teď o Fedu hodně mluvilo, jeho předseda Powell nepřišel v podstatě s žádným překvapením a nedošlo k žádným zásadním změnám politiky, ani k významným prohlášením. Fed pouze rázně zopakoval, že se bude držet dosavadního kurzu, a dal jasně najevo, že bude pokračovat v expanzivní monetární politice. Powellovy komentáře zůstaly tak holubičí, jak je to jen možné bez toho, aby přislíbil nasazení nových „nástrojů“. V rámci forward guidance se sice Powell k ničemu výslovně nezavázal, ale naznačil, že je Fed připraven forward guidance posílit a časem přejít k přímým opatřením , což by znamenalo explicitně podmínit budoucí zvyšování sazeb tím, že skutečná inflace dosáhne 2 %, případně tuto hranici překročí. Předseda Federálních rezerv také nezapomněl zdůraznit, že nadále panuje obrovská nejistota ohledně ekonomického vývoje a že politika banky závisí na dalším postupu a dopadech virové pandemie. V podstatě tedy varoval účastníky trhu, že bude-li to nutné, je Fed připraven znovu zasáhnout a v případě potřeby má spoustu manévrovacího prostoru.