Okénko trhu - Američané se dál hádají o podpoře ekonomiky

Český index nákupních manažerů ve výrobě si v červenci nadále polepšil. Oproti červnu přidal 2,1 bodu a činí tak 47,0. To je o trochu pesimističtější výsledek než jsme očekávali my i trh. Důvodem jsou přetrvávající špatné provozní podmínky ve zpracovatelském sektoru. Příjem zakázek nadále klesal – avšak nové zakázky zpomalily tempo poklesu, a to jak v tuzemsku, tak i ze zahraničí. K tomu přispělo první (i když nepatrné) zvýšení výroby od listopadu 2018, které firmy připisují stabilizaci zákaznické poptávky a oživění v automobilovém průmyslu. Avšak podmínky v poptávce jsou nadále náročné, což reflektuje neustupující nejistota ohledně koronavirové pandemie. Více naleznete v komentáři zde: https://bit.ly/3k6N35W

Jak už se stalo v době covidové tradicí, přinesl i červenec nový rekord deficitu českých veřejných financí . Není ovšem bez zajímavosti, že oproti předchozímu měsíci narostl rozdíl mezi příjmy a výdaji spíše mírně. Zatímco v červnu šlo o 195,2 mld. Kč, červenec skončil deficitem ve výši 205,1 mld. Kč. Ve srovnání s loňskem se za prvních sedm měsíců roku nejdramatičtěji snížily příjmy z daní z příjmu a to jak u fyzických osob, kde meziročně chybí 15 mld. Kč, tak i u právnických osob, kde jde o více než 20 mld. Kč. Poměrně nadějně se ovšem vyvíjí příjmy z DPH i spotřebních daní. Více naleznete v komentáři zde: https://bit.ly/2D4Uwll

V americké politice se opět dějí věci. Po sociální síti TikTok, kterou si vzal na mušku osobně prezident Donald Trump, by se podle slov ministra zahraničí Pompea mohly v nemilosti brzy ocitnout i další čínské softwarové společnosti, které údajně představují bezpečnostní riziko. Není překvapením, že Čína podobná obvinění striktně odmítá. Ani na domácí scéně nepanuje v USA momentálně idylická nálada. Demokraté a republikáni se nadále dohadují o finální podobě záchranného ekonomického balíčku, přičemž nejspornějším bodem zůstávají detaily podpory v nezaměstnanosti.

Česká koruna dnešní den zahájila ranním mírným oslabením, ovšem ze svého oblíbeného pásma EUR/CZK 26,20 – 26,30 se daleko nevzdálila a aktuálně ji najdeme jen těsně nad ním.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: David Vagenknecht, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.