Bankovní statistika - červen 2020: Sektor domácností je tahounem trhu

Celková bilanční suma bankovního sektoru během června poklesla o 3,4 % meziměsíčně , a to díky poklesu v položkách Vklady a úvěry u centrálních bank (-9,4 %) a Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí (-11,0 %). I když objem dluhových cenných papírů v držení bank dále zpomalil svůj růst na 1,7 % meziměsíčně, v meziročním srovnání je téměř o třetinu vyšší.

Celkový objem vkladů poklesl o 4,8 % meziměsíčně , a to vlivem masivního odlivu vkladů vládních institucí (-237 mld. Kč). V meziročním srovnání se pak nárůst vkladů pohybuje na úrovni 9,3 %. Vklady obyvatelstva udržely tempo růstu předchozího měsíce 0,7 % meziměsíčně, zatímco vklady nefinančních podniků se v červnu snížily o 1,4 % meziměsíčně. Jedná se o standardní sezónní vývoj, který však byl v letošním roce díky podpůrným opatřením v oblasti daňových povinností mnohem mírnější. Obvyklý červnový pokles vkladů se ve firemním sektoru pohybuje zhruba okolo 4 %.



Celkové úvěry v červnu poklesly jen velmi mírně, a to o 0,05 % meziměsíčně . V meziročním srovnání pak dosahují tempa růstu 5,4 %. Za červnovým poklesem stojí především úvěry poskytnuté nefinančním podnikům, jejichž objem se snížil o 0,8 % meziměsíčně. Firemní sektor nevyužil tak výrazně možností úvěrového moratoria jako sektor domácností (5 % veškerých podaných žádostí), a navíc i v případě využití nadále splácí úroky z úvěru. Také objem nově poskytnutých firemních úvěrů v červnu poklesl o 12 % meziměsíčně, a dosáhl tak nejnižšího červnového objemu za několik posledních let (24,6 mld. Kč). Zcela naopak se vyvíjely úvěry obyvatelstvu. Jejich celkový objem zrychlil tempo růstu na 0,7 % meziměsíčně a v meziročním srovnání je aktuálně vyšší o 6,4 %. Svůj efekt mají jistě odložené splátky, uvolnění restriktivních doporučení ze strany ČNB a nízké úrokové sazby na trhu. Pokračuje tak velmi dobrá dynamika nových úvěrových obchodů. Jejich celkový objem se sice meziměsíčně snížil o více než 41 %, avšak pouze díky poklesu nových úvěrů z kategorie ostatní nová ujednání (-64 %), která zahrnuje úvěry nově dotčené odkladem splátek a aktuálně tvoří 46 % nových úvěrů obyvatelstvu. Čistě nové úvěry pak vzrostly o 26,5 % meziměsíčně, a to jak díky hypotékám (+26 % meziměsíčně), tak i spotřebitelským úvěrům (+22 % meziměsíčně). Nové hypotéky dosáhly s objemem 21,8 mld. Kč dokonce nejlepšího červnového výsledku od roku 2014.



Autor: Lenka Kalivodová, analytička

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.