Od září bude jezdit Pendolino až do Karlových Varů

Zástupci Českých drah a Karlovarského kraje se dohodli na prodloužení jízdy vlaků InterCity Pendolino až do Karlových Varů. První rychlovlak by měl do Karlových Varů přijet už za měsíc.

„Jsem rád, že se nám podařilo společně s Karlovarským krajem najít takový model provozu, který umožní zavedení přímého velmi rychlého spojení lázeňské metropole nejen s Prahou, ale také s Pardubicemi, Olomoucí a celou hospodářskou oblastí na severní Moravě,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod a doplňuje: „Celou trasu mezi severní Moravou a Karlovými Vary dlouhou více než 600 kilometrů nově urazí návštěvníci Karlových Varů bez přestupu za necelých 7 hodin cesty.“

V současné době je třeba ještě doladit se Správou železnic přesný jízdní řád vlaku mezi Chebem a Karlovými Vary a podepsat smlouvu, která zavedení vlaku umožní.

Spoj SC/IC Pendolino 504 pojede z Ostravy v 15:15 a přes Olomouc, Pardubice, Prahu, Plzeň a několik dalších zastávek a přijede do Chebu ve 21:26, odkud bude nově pokračovat do Sokolova a Karových Varů, kam přijede krátce po 22. hodině.

V opačném směru vyrazí spoj IC/SC Pendolino 505 z Karlových Varů krátce před 6. hodinou a pojede přes Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Planou u ML, Stříbro a Plzeň do Prahy a dál bude pokračovat do Pardubic, Olomouce a Ostravy, kam přijede ve 12:44.

Vlaky Pendolino nabídnou cestujícím do Karlových Varů obvyklý standard, který nabízejí na nejdůležitějších tratích České republiky. Komfortní polohovatelné sedačky, klimatizovaný interiér, palubní Wi-Fi síť a zábavně-informační portál, možnost rezervace míst (v úseku Praha – Ostrava je rezervace míst nutná), nabídku občerstvení, dětské kino pro nejmenší cestující i místa a zázemí pro cestování osob na vozku.

Více se o spojích SC/IC Pendolino dozvíte na webových stránkách Českých drah.