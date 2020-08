Nálada zpracovatelů se pozvolna zlepšuje

Český index nákupních manažerů ve výrobě si v červenci nadále polepšil. Oproti červnu přidal 2,1 bodu a činí tak 47,0. To je o trochu pesimističtější výsledek než jsme očekávali my i trh. Důvodem jsou přetrvávající špatné provozní podmínky ve zpracovatelském sektoru. Příjem zakázek nadále klesal – avšak nové zakázky zpomalily tempo poklesu, a to jak v tuzemsku, tak i ze zahraničí. K tomu přispělo první (i když nepatrné) zvýšení výroby od listopadu 2018, které firmy připisují stabilizaci zákaznické poptávky a oživení v automobilovém průmyslu. Avšak podmínky v poptávce jsou nadále náročné, což reflektuje neustupující nejistota ohledně koronavirové pandemie. Nadbytečné kapacity nadále přiměly výrobce k propouštění. Jeho tempo však zvolnilo. Stejnou dynamiku jako v minulém průzkumu lze pozorovat i ve vývoji cen. Ceny vstupů vzrostly, nicméně v rámci udržení a získání zakázek výrobci opět snížili ceny výstupů. To vede firmy ke spoření, což se projevuje v omezení personálních výdajů a snižování nákupů.

Při výhledu do příštích měsíců jsou podnikatelé optimističtí s ohledem na naději na oživení růstu ve zpracovatelském sektoru. To potvrzuje také konjunkturální průzkum ČSÚ. Tam se důvěra podnikatelů v průmyslu meziměsíčně zvýšila. V následujících třech měsících se zvýšil počet podnikatelů očekávající růst výrobní činnosti. I mezi spotřebiteli se v červenci důvěra meziměsíčně zvýšila o 2,7 bodu na hodnotu 96,0. Nicméně obavy ze ztráty zaměstnání a zhoršení vlastní finanční situace přetrvávají, což vedlo k vyššímu úmyslu spořit a brzdí poptávku.



Předpokládáme, že česká ekonomika dosáhla ve druhém čtvrtletí 2020 svého dna, od kterého se bude v průběhu druhé poloviny roku postupně odrážet. Nicméně zlepšení v příštích dvou kvartálech nevykompenzuje propad v první polovině roku. Očekáváme tak, že HDP uzavře rok negativním růstem. Důležité v příštích měsících bude, jak rychle se zlepší podmínky v poptávce, což povede k rozhýbání nových zakázek a snížení tlaku na cenu výstupů.



Autor: David Vagenknecht, analytik

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.