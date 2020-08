Ropa klesá už tretí deň v rade

OIL.WTI klesá už tretí deň v rade. Pokles zatiaľ nebol príliš prudký, ale mohol by viesť k tomu, že cena sa vymaní z konsolidačného pásma. Ropa nedokázala vyťažiť z risk-on / slabého dolárového prostredia kvôli obavám, že obnovujúca sa pandémia by mohla spomaliť zotavenie dopytu. August prináša určité uvoľnenie v dohode OPEC + a technicky by to mohlo viesť k nárastu produkcie o 2 mbd (viac ako 2% z globálnej spotreby). V prípade korekcie by obchodníci mali venovať pozornosť možnej podpore na úrovni 34,60 dolárov.