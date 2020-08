Babiš plánuje razantní snížení daně všem zaměstnancům. Ročně by si zaměstnanec průměrně polepšil o 20 700 korun - zrušení superhrubé mzdy

Vláda chystá razantnější snížení daní pro zaměstnance, než s jakým počítá ve svém programovém prohlášení. Premiér Andrej Babiš to o víkendu uvedl ve videu svém facebookovém profilu. „Zrušíme superhrubou mzdu, to určitě všichni uvidíte na výplatách. Myslím, že je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců. Bylo by dobré se vrátit na těch 15 procent, co slibovala ODS a potom nesplnila. Bylo by to významné pro lidi, viděli by, že nemají důvod se bát budoucnosti,“ řekl.

Jedná se o rozumný návrh, protože poměrně vysoké zdanění práce je jedním z největších omylů tuzemského daňového systému. Šlo by o relativně citelné, oproti stávající situaci více než čtvrtinové snížení příslušné daňové zátěže. V náročné době, kterou česká ekonomika prochází, ji dodá žádoucí vzpruhu. Bohužel, jak už bývá u podobných návrhů zvykem, není jasné, “kde na to vláda vlastně vezme”. Pokud totiž nepředloží adekvátní úsporná opatření, kterými se snížení daně bude financovat, o žádné snížení daní ve výsledku jít nemusí. Vzniklý dluh totiž bude placen nakonec opět z daní, byť zřejmě jiných, než je daň ze mzdy.



Každý zaměstnanec by si ovšem zrušením superhrubé mzdy, které jako první navrhovala opravdu ODS, v průměru polepšil o 20 736 korun. To by podpořilo jeho spotřebu a pomohlo roztočit kola české ekonomiky, jež jsou – a budou – zatuhlá v důsledku koronavirové krize. Nyní se patnáctiprocentní daň vypočítává ze superhrubé mzdy, což dopovídá sazbě zdanění hrubé mzdy ve výši 20,1 procenta. Nyní by se tedy patnáctiprocentní daň vypočítávala z nižšího základu, neboť superhrubá mzda by se zrušila. Patnáctiprocentním zdaněním své hrubé mzdy, a nikoli tedy už mzdy superhrubé, by si každý zaměstnanec v průměru polepšil o v tabulce uvedených 1728 korun měsíčně, tedy zmíněných 20 736 korun ročně.