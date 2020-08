Nálada v českém průmyslu se lepší (Komentář)

Český index nákupních manažerů v červenci vystoupal na nejvyšší hodnotu za posledních šestnáct měsíců (47 bodů). Pro trh, který počítal téměř s padesátkou, to ale bylo zklamání. I tak je ale vidět, že se podmínky ve zpracovatelském sektoru pomalu lepší. Zakázky podle průzkumu stále klesaly, ale nejpomalejším tempem od ledna 2019. Nové zakázky se firmy snažily přilákat nižšími cenami svého zboží. Naopak ceny dodavatelských vstupů firmám vzrostly. Pokračovalo i propouštění zaměstnanců. Jeho tempo však bylo nejpomalejší od února letošního roku. Firmy se také zbavovaly svých zásob a omezovaly nákupy. Výrazně se zlepšila i očekávání ohledně výroby v roce 2021. Ta se zvýšila nejvíce od října 2018. Nálada v průmyslu by se tak podle našeho názoru měla dále lepšit a index by se mohl v nejbližším období podívat přes padesáti bodovou hranici, stejně jako tomu je u ostatních zemí regionu i eurozóny (Polsko 52,8 bodu, Maďarsko 50,8 bodu, Německo 52,4 bodu). Český průmysl by tak měl pokračovat v expanzi, ačkoli v meziročním srovnání jeho hodnoty v červnu zůstanou ještě v červených číslech.