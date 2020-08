Ranní souhrn finančních trhů: Výsledková sezóna se zatím vyvíjí dobře; dnes makro z eurozóny

S&P 500 minulý týden přidával, Stoxx Europe 600 ztrácel

Fed nepřistupuje k zásadnější měnověpolitické akci

HDP za 2Q předvedl v mnoha ekonomikách bezprecedentní pokles

Vyostřování vztahů mezi USA a Čínou

Pokročí vyjednávání o fiskálním stimulu v USA

Výsledková sezóna se zatím vyvíjí velmi dobře

Makrodata: aktualizovaná PMI za červenec v USA i EMU, maloobchodní tržby v EMU, trh práce v USA



Americké futures i asijské indexy v zeleném teritoriu

USA - Čína

Donald Trump zakázal používání populární sociální sítě Tik Tok, která má čínské vlastníky. Toto rozhodnutí pramení z obav ohledně možného zneužití osobních dat více než 100m uživatelů. Americké aktivity Tik Tok by ráda odkoupila společnost Microsoft a nyní probíhají jednání. USA rovněž kritizovaly plánovaný odklad voleb do městské rady v Hong Kongu. Tyto kroky mohou opět vyhrotit vztahy mezi největšími ekonomickými velmocemi a zbrzdit dosažení finální obchodní dohody.

USA – fiskální balíček

V tomto týdnu opět pokročí jednání ohledně fiskálního balíčku v USA. Demokraté tlačí na Trumpovu administrativu, aby platby nezaměstnaným ve výši $600 týdně. Ty expirovaly ke konci minulého měsíce. Naproti tomu Republikání trvají na balíčku, který by nabídl firmám ochranu proti žalobám. Tu vnímá vládní strana jako nezbytnou prerekvizitu pro hromadný návrat Američanů do práce. Demokrati tomuto návrhu oponují, jelikož se obávjí, že pokud dojde ke schválení, nebudou firmy tolik respektovat různá zdravotní opatření. Spor obou stran tak může oddálit schválení balíčku.

Výsledková sezóna

Výsledky v USA zatím končí výrazně nad odhady. Reportovalo více než 60% a průměrné překvapení na úrovni zisků dosáhlo 22%. Zisky tak meziročně poklesly v průměru o 10%. Minulý týden předvedly spektakulární růst profitů technologické firmy: Apple, Facebook, Amazon. Poslední zmiňovaný reportoval o 40% vyšší výnosy a dodal tak profit ve výši $5,2 mld. vs odhad $2,3 mld. a to navzdory zvýšeným nákladům v souvislosti s covidem. Horší než očekávané výsledky naopak reportovaly ropné firmy.

Makrodata

V eurozóně nás dnes čekají výrobní PMI za červenec. Očekává se hodnota 51,1. Ve středu vyjde i statistika za segment služeb (est. 55,1). Ve stejný den rovněž vyjdou maloobchodní tržby za červen, očekává se nárůst o 6,3%. V USA dnes rovněž vyjde výrobní PMI (odhad 51,3). Ve středu budou data publikovány i za služby, očekává se úroveň 49,6. Ve pátek vyjde americká nezaměstnanost. Očekává se, že v červenci poklesla na 10,5% z červnových 11,1%.

Ohlédnutí

Index S&P 500 minulý týden posílil o 1,7%. Stoxx Europe 600 ztratil 2,9 %. Euro proti USD minulý týden zpevnilo o 1,3% na 1,179. Vůči EUR zůstala za poslední týden česká měna prakticky beze změny na EUR/CZK 26,27. Proti dolaru koruna posílila na CZK/USD 22,28 před týdnem byla na CZK/USD 22,58.

Fed

Americká centrální banka nepřistoupila k žádné výraznější měnověpolitické akci – tj. sazby ponechala beze změny, ani nezvýšila objemy nakupovaných dluhopisů. Fed přistoupil k obnovení swapových linek pro jiné centrální banky. Jde o obezřetnostní opatření s cílem nabídnout dolarovou likviditu, pokud by na trhu opět vypukla panika s ohledem na nárůst nových infekcí. Guvernér Powell zmínil, že udělá vše potřebné pro podporu ekonomiky. Apeloval rovněž na vládu, ať schválí další fiskální stimuly. Do dalšího vývoje ekonomiky promluví intenzita nových covidových infekcí. Mnozí investoři očekávají, že sazby zůstanou na nule déle, než se původně předpokládalo. Fed by mohl na zářijovém zasedání přijít s tvrdší forward guidance. Kvůli výhledu nižších sazeb výrazně klesají výnosy vládních dluhopisů. Reálný výnos desetiletých amerických vládních bondů se propadl pod úroveň -1%. Tato situace rovněž přispívá k oslabování amerického dolaru a posilování zlata.

HDP

Ekonomický výstup za druhý kvartál potvrdil chmurné prognózy. Americké HDP se ve 2Q smrsklo o 32,9% (anualizovaně), což představuje nejvýraznější propad v poválečné éře. HDP eurozóny dle odhadů pokleslo o 12,1% (neanualizovaně), což představuje nejstrmější pád v historii této statistiky. Výkon německé ekonomiky se zmenšil o 10,1%, což je nejvýznamnější propad od 70. let. Ze státu eurozóny předvedlo největší propad Španělsko, jehož ekonomika se ve 2Q zmenšila o 18.5%. S poklesem ve 2Q se do značné míry počítalo. Obavy investorů spíše vzbuzuje zvýšený výskyt nových infekcí, který může zpomalit zotavení ekonomik ve třetím čtvrtletí.





Zdroj: CYRRUS, Bloomberg