I „nečinná“ ČNB by mohla rozhýbat korunu

Kurz koruny má za sebou poměrně divoký měsíc, během kterého posílil na nejsilnější hodnoty od začátku březnové vlny koronakrize na světových trzích. Minulý týden se sice nesl ve znamení konsolidace, ten aktuální by mohl českou měnu opětovně rozhýbat. Hlavní slovo by přitom měla mít Česká národní banka.

Domácí měna během posledního měsíce profitovala z několika faktorů. Primárně šlo o dosažení dohody Evropské unie o fondu obnovy. Fakt, že se evropští lídři dokázali dohodnout, byť realizace samotné podpory má svá specifika, např. z hlediska nasměrování pomoci, a zabere ještě nějaký čas, podpořil nejen euro, ale i měny regionu střední a východní Evropy. Optimismus, který posléze na trzích převládl, ještě více podkopl nohy dolaru, který se v posledních týdnech potýká s citelnou vlnou globálního výprodeje. Za tím stojí především vývoj ohledně počtu nakažených koronavirem a na to navazující přibrzdění otevírání americké ekonomiky poškozující její další výhled ve srovnání se zbytkem světa.

Oslabující americká měna a větší zájem o riziko ve smyslu rizikovějších měn např. z emerging markets, kam spadá i koruna, tak nutně udělaly své. Svou trochou české měně pomohly i rostoucí tržní sazby, z nichž se dá usuzovat, že jistá část trhu spekuluje o tom, že by se ČNB se svou úrokovou politikou nemusela nutně držet až tak při zemi, a to i přes data, jako byl první odhad HDP za druhý kvartál letošního roku vykazující meziroční propad o 10,7 %.

V tomto konkrétním případě jde z pohledu ČNB o již stará data. Hlavní je pro ni výhled, a to primárně inflační, u něhož by oproti predikci rychlejší obnova – soudit lze například dle předstihových indikátorů - sehrála svou roli. Pokud k tomu přičteme inflaci, i jádrovou, nad cílem i nad aktuální prognózou, nelze se divit, že část trhu spekuluje o možném zpřísnění měnové politiky, které by přišlo dříve, než bylo ještě nedávno očekáváno.

Některé komentáře členů bankovní rady však toto nadšení mírní. Například Tomáš Holub v nedávném rozhovoru uvedl, že se centrální banka neobává dlouhodobější vyšší inflace, což by v kombinaci s predikcí postupného návratu směrem k cíli nahrávalo delší stabilitě sazeb. A právě to je i náš výhled. Byť některé proměnné mohou naznačovat o něco rychlejší ekonomickou obnovu, rizika spojená především s koronavirem nezmizela. I proto předpokládáme, že sazby zůstanou beze změny nejen letos, ale i po většinu příštího roku. Nahrávat by tomu ve vztahu k tempu růstu cen měl i vývoj kurzu koruny.

Čtvrteční rozhodnutí o sazbách by tak pro korunu nemělo být hlavní proměnnou. Mnohem více pozornosti bude zaměřeno na aktualizovanou prognózu. Rizikem oslabení kurzu by mohly být zmínky ohledně možnosti zavedení nekonvenčních nástrojů. V jejich případě by však nemělo jít o nic „extrémního“ – patrně bude zmíněno, že jsou v záloze, avšak aktuálně rozhodně není potřeba k nim přistupovat. Hlavní tak podle nás bude výhled sazeb a doprovodný komentář hodnotící dosavadní ekonomický vývoj a očekávání.

Během příštích dní svou roli u koruny sehrají samozřejmě i zahraniční faktory. Sledovat budeme především vývoj eura proti dolaru a jeho přesah na měny regionu střední a východní Evropy. Vzhledem k vývoji kurzu společné evropské měny – i přes rekordně vysokou hodnotu počtu otevřených čistých sázek fondů na long eura – stále vidíme prostor pro konsolidaci pod hranicí 1,1800 EURUSD, jako se tomu děje dnes ráno.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1752 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 93,62 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1799 do 1,1897 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,29 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,10 až 26,24 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,95 až 22,23 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.